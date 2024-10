Frappes israéliennes sur l'Iran, présidentielle américaine, homophobie dans le foot... Les informés de franceinfo du samedi 26 octobre 2024

Les thèmes :

Frappes israéliennes sur l'Iran : sraël a frappé samedi aux premières heures des sites militaires en Iran en réponse à la salve de missiles tirée le 1er octobre par Téhéran en direction du territoire israélien. La République islamique a fait état de "dégâts limités". L'agence officielle Irna a annoncé la mort de deux soldats. Le ministère iranien des Affaires étrangères a réagi en déclarant que l'Iran avait "le droit et le devoir de se défendre contre des agressions extérieures", tout en reconnaissant "ses responsabilités en matière de paix et de sécurité régionales".

Présidentielle américaine : A dix jours de l'échéance, aucun sondage ne parvient à départager Kamala Harris et Donald Trump. Après le Texas vendredi, les deux candidats ont à nouveau choisi le même Etat samedi : le Michigan, l'un des "Swing States", ces Etats clés où va se jouer le scrutin du 5 novembre. Kamala Harris continue de s'appuyer sur une flopée de célébrités: Lizzo, Usher et Beyoncé. De son côté, Donald Trump continue à marteler qu'il est l'unique rempart contre le déclin supposé de la première puissance mondiale.



Budget 2025 : Le gouvernement a de nouveau enchaîné samedi les revers à l'Assemblée sur son projet de loi de finances 2025, avec peu de chances d'arriver au terme de l'examen de la partie recettes avant minuit comme escompté, et la menace toujours prégnante d'un 49.3. Contre l'avis du ministre du Budget Laurent Saint-Martin, les députés ont ainsi décidé samedi matin de rendre pérenne la contribution exceptionnelle demandée aux entreprises de fret maritime, et plafonné à 500 millions d'euros la niche fiscale dont bénéficie ce secteur; approuvé un rétablissement progressif de la CVAE (Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises); et supprimé un article prévoyant d'alourdir le "malus" pour les voitures essence et diesel.

Homophobie dans le foot : L'entraîneur de Lille Bruno Genesio a estimé qu'il fallait "identifier les pseudo-supporters" auteurs de chants homophobes et les "interdire de stade", plutôt que d'"arrêter les matches". "Il me semble assez simple, que ce soit pour des chants homophobes ou pour d'autres violences verbales ou physiques, avec les moyens de vidéosurveillance qu'il y a aujourd'hui dans tous les stades en France, d'identifier les pseudo-supporters qui commettent ce genre d'acte, et les interdire de stade, plutôt que de pénaliser les autres supporters qui sont dans le stade et qui n'ont rien à se reprocher, les clubs, les joueurs, le spectacle."

Les invités :

Rina Bassist, correspondante à Paris pour la radio israélienne KAN et rédactrice au journal américain Al Monitor

Ana Navarro Pedro, correspondante de la presse portugaise

Alberto Toscano, écrivain, journaliste italien, éditorialiste à Paris

Paul Ackermann, correspondant suisse au quotidien Le Temps

Voir l'émission en intégralité :