Fonds Barnier, budget 2025, violences en Martinique... Les informés de franceinfo du vendredi 25 octobre 2024

Les thèmes

Fonds Barnier : Le gouvernement va augmenter le fonds Barnier, créé par l'actuel Premier ministre en 1995 lorsqu'il était ministre de l'Environnement, de 75 millions d'euros pour le porter à 300 millions d'euros en 2025, a annoncé vendredi Michel Barnier. Ce fonds public permet aux collectivités territoriales, aux petites entreprises et aux particuliers de financer des travaux pour réduire la vulnérabilité de bâtiments exposés aux catastrophes naturelles.

Budget 2025 : L'Assemblée a rejeté vendredi une mesure-clé du projet de budget de l'Etat, qui autorisait le gouvernement à taxer l'électricité à un niveau supérieur à la période d'avant crise énergétique. Le projet de taxe, dont le gouvernement espère 3 milliards d'euros, a été retiré du texte par une coalition des oppositions et des voix de LR, qui ont invoqué le risque pour les factures des usagers et le manque de marge de manoeuvre laissé au Parlement pour contrôler la hausse décidée.





Violences en Martinique : De nouvelles tensions ont éclaté en Martinique dans la nuit de jeudi à vendredi, la préfecture signalant "plusieurs barricades" dans différentes communes de l'île et le braquage d'un camion, 15 jours après l'instauration d'un couvre-feu nocturne. Lundi, le couvre-feu, en vigueur depuis le 10 octobre sur l'ensemble du territoire, a été prolongé de minuit à 05H00 jusqu'au 28 octobre.

Les tensions ne se sont pas arrêtées dans ce territoire insulaire d'environ 350.000 habitants, malgré l'accord signé la semaine dernière entre les services de l'État, les élus locaux et les acteurs économiques pour faire baisser les prix de milliers de produits alimentaires de "20% en moyenne".

Présidentielle américaine : Kamala Harris et Donald Trump quittent vendredi les sentiers de campagne archi-battus des Etats clés pour s'aventurer au Texas, la première pour y parler du droit à l'avortement en compagnie de la superstar Beyoncé, le second pour y évoquer la crise migratoire, dans une élection qui divise comme jamais les hommes et les femmes. Kamala Harris sera en meeting à Houston. La démocrate de 60 ans devrait être rejointe sur scène par "la reine Bey", chanteuse de "Crazy in Love" et icône du féminisme pop. La vice-présidente n'a aucune chance de l'emporter dans l'Etat conservateur du sud, qui devrait offrir sur un plateau à Donald Trump ses 40 grands électeurs, mais elle l'a choisi pour illustrer une thématique forte de sa campagne, la défense du droit à l'avortement. Le républicain de 78 ans se félicite régulièrement d'être à l'origine de cette décision au travers de ses nominations de juges conservateurs.



Les invités

Marie-Estelle Pech, rédactrice en chef « Société » à Marianne

Thiébaut Dromard, rédacteur en chef de Challenge

Véronique Reille-Soult, présidente de Backbone Consulting, maîtresse de conférences en communication de crise à Sciences Po-Paris

Patricia Allémonière, grand reporter, spécialiste des questions internationales

Voir l'émission en intégralité :