Désaccord sur le glyphosate : "attention à ne pas donner l'impression qu'il y a des forces cachées qui feraient pression face à l'opinion publique"

Jérémie Peltier, directeur des études à la Fondation Jean Jaurès, sur franceinfo le 29 mai 2018. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Un amendement qui souhaitait inscrire l'interdiction du glyphosate dans la loi Agriculture et alimentation a été rejeté lundi soir par les députés, notamment ceux de La République en marche. Interrogé mardi matin sur France Inter, le député européen EELV Yannick Jadot était très en colère contre le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert qu'il accuse de "défendre en permanence les lobbys contre l'opinion publique et contre la science".

L'extrait

franceinfo : est ce qu'on est vraiment dans deux mondes qui s'affrontent entre Nicolas Hulot et Stéphane Travert?

Jérémie Peltier, directeur des études à la Fondation Jean Jaurès : Ce à quoi il faut faire attention, c'est de ne pas donner l'impression qu'il y a des forces cachées qui feraient pression face à l'opinion publique. La fondation Jaurès avait sorti une enquête au début de l'année sur le complotisme, et l'un des résultats qui était frappant, c'était cette grande majorité de français qui considérait que le ministère de la Santé était de mèche avec l'industrie pharmaceutique pour cacher la nocivité des vaccins. Ce terreau de sentiments que l'on nous cache un certain nombre de choses, et cet esprit de complotisme qui existe au sein de la société française, il peut être alimenté par ce type de séquence où l'on a l'impression que l'on va à l'encontre de la science et à l'encontre d'un certain nombre de faits scientifiques qui sont à priori avérés, s'agissant du glyphosate.

Les invités

Éric Delannoy, économiste, président fondateur du cabinet Tenzing Conseil

Jérémie Peltier, directeur des études à la Fondation Jean Jaurès

Marion Mourgue, journaliste politique au Figaro

Sibylle Vincendon, rédactrice en chef adjointe à Libération