Colère des agriculteurs, l'Ukraine peut utiliser des missiles longue portée... Les informés de franceinfo du dimanche 17 novembre 2024

Les thèmes

Colère des agriculteurs : Les agriculteurs ont commencé leur mobilisation avec plus de 80 actions dès ce dimanche dans toute la France. Ils dénoncent toujours des revenus trop faibles, un excès de bureaucratie, sans compter les mauvaises récoltes et la perspective de l'accord de libre-échange avec les pays d'Amérique latine du Mercosur.

L'Ukraine autorisée à utiliser des missiles à longue portée : Les États-Unis autorisent l'armée ukrainienne à utiliser des missiles à longue portée contre la Russie. Le président américain, Joe Biden, accède ainsi à une demande de longue date de Kiev, peu avant son départ de la Maison Blanche et le retour de Donald Trump, très critique sur l'aide américaine à l'Ukraine. Une décision qui survient après l'une des plus violentes attaques depuis le début de l'invasion russe. Selon le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, près de "120 missiles et 90 drones" ont été tirés sur l'Ukraine dans la nuit de samedi à dimanche et dans la matinée.

Les invités

Émilie Zapalski, communicante, fondatrice de l'agence de communication Émilie Conseil

Loup Besmond de Senneville, rédacteur en chef adjoint au journal La Croix

Raphaël Kahane, journaliste à France 24, présentateur de l’émission "Le monde dans tous ses États"

Quentin Calmet journaliste parlementaire chez Public Sénat

Guillaume Ancel, ancien officier, chroniqueur de guerre