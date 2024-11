Colère des agriculteurs contre le Mercosur, la défense du RN dénonce une procédure "politique"... Les informés de franceinfo du lundi 18 novembre 2024

Les thèmes :

Mercosur, le retour de la colère des agriculteurs : "France, veux-tu encore de tes paysans?" : le cri de colère résonnait lundi du Var à la Picardie, partout où l'alliance syndicale majoritaire FNSEA-JA a lancé plus de 80 actions symboliques, prélude à un nouveau cycle de mobilisation. Lors de la crise de l'hiver dernier, les agriculteurs avaient obtenu des aides et des mesures de simplification, mais certaines promesses sont restées en suspens: après un été de mauvaises récoltes, ils exigent la disparition d'un accord de libre-échange et la garantie d'un revenu décent.



Au procès du RN, la défense dénonce une procédure "politique" : Au procès de Marine Le Pen et du Rassemblement national, le premier avocat de la défense à plaider a dénoncé lundi une procédure "politique", et demandé au tribunal de "chasser le vent mauvais" qu'aurait fait "souffler" l'accusation avec ses réquisitions.

Les invités :

Stéphane Vernay, directeur de la rédaction parisienne d’Ouest France

François-Xavier Bourmaud , journaliste politique à l'Opinion

Paul Quinio, directeur adjoint de la rédaction de Libération

Michaël Darmon, éditorialiste à i24NEWS