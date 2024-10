Budget 2025, présidence de Renaissance, sommet des Brics... Les informés de franceinfo du mercredi 23 octobre 2024

Les thèmes

Budget 2025 : En difficulté à l'Assemblée nationale, le gouvernement de Michel Barnier a ouvert la voie à l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer le budget 2025, même s'il assure à ce stade vouloir la poursuite des débats parlementaires. "La faculté a été donnée au Premier ministre, à titre provisoire, d'utiliser le 49.3" pour le projet de budget de l'Etat pour 2025 et pour celui de la Sécurité sociale, a déclaré la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon. C'est désormais chose faite. "Mais l'objectif du Premier ministre Michel Barnier n'a pas changé, c'est celui de laisser toute sa place au débat et de le faire dans le respect du Parlement", a déclaré Maud Bregeon, à l'issue de la réunion hebdomadaire du gouvernement. "L'objectif du gouvernement n'est pas d'utiliser le 49.3", a-t-elle insisté.



Présidence du groupe Renaissance : Deux anciens Premiers ministres d'Emmanuel Macron sont candidats à la tête du parti présidentiel. Les deux prétendants cherchent à éviter un affrontement. Pas encore officialisée, la candidature de Gabriel Attal à la tête du parti Renaissance ne fait plus aucun doute.

Rapport du CESE : La santé constitue cette année "le premier sujet de préoccupation des Français", devant le pouvoir d'achat qui était en tête en 2023 ou l'immigration --classée sixième à égalité avec d'autres thématiques--, selon un sondage Ipsos pour le CESE, publié mercredi. Interrogés sur les "trois sujets qui les préoccupent le plus", 40% des Français sélectionnent "leur santé et celle de leurs proches" (+3 points par rapport à 2023), et même 42% au sein des catégories socio-professionnelles défavorisées, selon l'enquête Ipsos et le rapport annuel sur l'état de la France du Conseil économique, social et environnemental (CESE). S'ensuivent le pouvoir d'achat (34%, -6 points), la situation économique et financière du pays (28%, +5 points) et la situation politique (24%, non mesurée l'an dernier). L'immigration arrive sixième (18%, constant), à égalité avec l'instabilité géopolitique ou l'avenir du système de retraites.

Sommet des Brics : Les appels à l'arrêt des combats et à l'ouverture de négociations en Ukraine et au Proche-Orient se sont succédé mercredi au sommet des Brics en Russie, le président Vladimir Poutine disant accueillir "favorablement" les offres de médiation de ses partenaires. Sur l'Ukraine, les positions de Moscou et de Kiev semblent pour l'heure irréconciliables: les combats font rage et d'éventuelles négociations de paix restent très hypothétiques, 32 mois après le début de l'assaut russe. Au Proche-Orient, la guerre déclenchée à Gaza par l'attaque sanglante du Hamas en Israël le 7 octobre 2023, s'est étendue au Liban où l'armée israélienne intensifie son offensive contre le Hezbollah chiite pro-iranien.

Dans une déclaration conjointe, les Brics ont appelé Israël à "cesser immédiatement" les attaques contre la force de l'ONU au Liban (Finul) et à "préserver l'intégrité territoriale" de ce pays, tandis que le président iranien Massoud Pezeshkian a appelé ses partenaires à "user de toutes leurs capacités collectives et individuelles pour mettre fin à la guerre à Gaza et au Liban".

Les invités

Henri Vernet : rédacteur en chef adjoint au Parisien-Aujourd’hui-en-France

François Reynaert : chroniqueur au Nouvel Obs et auteur de « La grande histoire de la Russie » aux éditions Flammarion

Elizabeth Pineau : correspondante de l'agence Reuters pour Matignon et l'Elysée

Cyrille Bret : géopoliticien, chercheur à l'Institut Jacques Delors et enseignant à Sciences Po

Voir l'émission dans son intégralité :