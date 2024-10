Budget 2025, chants homophobes dans les stades, conférence de Paris pour le Liban... Les informés de franceinfo du jeudi 24 octobre 2024

Les thèmes :

Budget 2025, l’Assemblée nationale siégera bien samedi afin de poursuivre les débats : Les députés doivent voter le projet de loi de finances (PLF) pour 2025 d'ici mardi. Pour accélérer ces débats, les groupes de députés Nouveau Front populaire (NFP) et Ensemble pour la République (EPR) ont annoncé avoir retiré une partie de leurs amendements.

Débat sur l'entrée payante de Notre-Dame : En suggérant de faire payer l'entrée de Notre-Dame aux touristes, la ministre de la Culture Rachida Dati entend financer la restauration d'autres édifices religieux en s'inspirant de l'Italie, ce qui se heurte à la législation et a été jusqu'à présent refusé par l'Eglise en France. A quelques semaines de la fin du chantier de restauration de la cathédrale, ravagée par un incendie en 2019, Mme Dati a avancé cette proposition mercredi soir dans Le Figaro, alors que l'édifice est l'un des plus visités en Europe, avec "14 à 15 millions" de personnes attendues par le diocèse après la réouverture prévue le 7 décembre. En faisant payer "5 euros seulement par visiteur, on récolterait 75 millions d'euros par an", a-t-elle avancé. Le Diocèse a rappelé jeudi "le principe de gratuité du droit d'entrée dans les églises et les cathédrales".



Chants homophobes dans les stades : Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a affirmé jeudi sur RMC qu'"arrêter les matches" en cas de chants homophobes dans les stades était "très compliqué" et n'était "pas la bonne solution", contredisant ainsi le ministre des Sports, Gil Avérous. "Mais il faut une interruption provisoire", a déclaré M. Retailleau, estimant que c'était "au mouvement sportif d'assumer" l'arrêt des matches en cas de poursuite des chants homophobes. M. Retailleau a affirmé en outre qu"'il placerait des policiers en tenue civile régulièrement dans les stades pour repérer individuellement les fauteurs de troubles".



Conférence de Paris pour le Liban : La communauté internationale réunit plus d'un milliard de dollars d'aide pour le Liban. Il s'agit de 800 millions de dollars d'aide humanitaire pour le Liban et 200 millions de dollars pour le soutien aux forces armées libanaises. Emmanuel Macron a reçu 70 chefs d'Etats et une quinzaine d'ONG ce jeudi.

Les invités :

Eric Chol, directeur de la rédaction de l'Express

Nathalie Mauret, journaliste politique au groupe Ebra

Sylvie Pierre Brossolette, éditorialiste au Point

Bruno Cautres, enseignant chercheur au Cevipof (centre d'études de la vie politique) de Sciences Po Paris

Maxime Perez, ancien correspondant au Proche orient et spécialiste des questions de défense

