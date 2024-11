Budget 2025, apologie du terrorisme... Les informés de franceinfo du lundi 25 novembre 2024

Les thèmes :

Examen du budget 2025, la pression monte sur Barnier

Le Sénat s'est saisi du projet de budget du gouvernement pour 2025, prêt à soutenir l'essentiel des mesures de ce texte à haut risque pour Michel Barnier. En quête de 60 milliards d'euros d'économies pour redresser des finances publiques en berne et ramener le déficit à 5% du PIB en 2025, le Premier ministre compte sur la chambre haute, dominée par sa famille politique des Républicains. La pression sur le Premier ministre reste forte : après un rendez-vous à Matignon lundi, Marine Le Pen lui a promis la censure si le budget restait "en l'état". Mathilde Panot au nom de la gauche ont fermement maintenu leurs menaces de censure du gouvernement après leurs entretiens avec Michel Barnier.

Insoumis et socialistes, les désaccords se multiplient

Apologie du terrorisme, suite à donner à une possible motion de censure, contours de l'abolition de la réforme des retraites : les sujets de discorde entre socialistes et Insoumis, les meilleurs ennemis du Nouveau Front populaire, se multiplient alors qu'un après-Barnier s'esquisse dans les esprits. Le ministre de la Justice, Didier Migaud, s'est dit lundi "extrêmement choqué" et "résolument contre" la proposition de loi LFI visant à supprimer du code pénal le délit d'apologie du terrorisme, qui a suscité une vive polémique. "C'est ignoble, ça doit être combattu avec la plus grande force (....) La liberté d'expression n'a jamais tout permis, il y a des limites à cette liberté d'expression", a poursuivi le ministre au sujet du texte porté par le député LFI du Nord Ugo Bernalicis et ses collègues de la France insoumise.

Les invités :

François-Xavier Bourmaud, journaliste politique à l'Opinion

Patrice Moyon, journaliste à Ouest France

Franck Bouaziz, journaliste à Libération

Michael Darmon, éditorialiste à I24news

