Une BD, un polar et une promenade au musée du Louvre

Cette semaine, dans À livre ouvert(Nouvelle fenêtre), Gilbert Chevalier a choisi un polar : La Proie et la Meute, de Simon François, publié par les éditions du Masque.

Du côté BD, Bande dessinée(Nouvelle fenêtre), Jean-Christophe Ogier présente L’Escamoteur, de Sébastien Goethals et Philippe Collin, paru aux éditions Futuropolis.

Enfin, dans la page Livres et jeunesse(Nouvelle fenêtre), Cécile Ribault Caillol vous invite à une promenade au musée du Louvre avec trois livres : Cléo et Apo, des souris au Musée, d'Eric Lathière et Bastien Quignon, éditions Didier Jeunesse. Mômes trotteurs, Guide culturel de Paris, d'Ingrid Pohu et Sébastien Mourrain, aux éditions Magellan et Compagnie. Et pour terminer, Défilé au Louvre, de Sophie Fontanel, éditions Seghers en association avec le Musée du Louvre.

Bonnes lectures à tous !