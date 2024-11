Jean-David Morvan, Madeleine Riffaud et Dominique Bertail, Marwan Chahine et Frédéric Paulin, et Jean Cuvellier

Cette semaine "Les experts livres" vous proposent de lire, côté "BD, Bande dessinée(Nouvelle fenêtre)(Nouvelle fenêtre)" et avec Jean-Christophe Ogier, Madeleine Résistante, de Jean-David Morvan, Madeleine Riffaud et Dominique Bertail, et Jérôme K. Jérôme Bloche, de Dodier. Ces deux bandes dessinées sont parues aux éditions Dupuis.

Dans "À livre ouvert(Nouvelle fenêtre)(Nouvelle fenêtre)", Gilbert Chevalier présente deux livres sur le Liban d'hier et d'aujourd'hui, Beyrouth, 13 avril 1975. Autopsie d'une étincelle, de Marwan Chahine,paru aux éditions Belfond, et Nul ennemi comme un frère de Frédéric Paulin paru chez Agullo.

Enfin, dans Livres et Jeunesse(Nouvelle fenêtre)(Nouvelle fenêtre) et à l’approche de l’ouverture du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis à Montreuil, du 27 novembre au 2 décembre, Cécile Ribault Caillol propose de découvrir trois livres choisis dans la sélection des Prix des Pépites du Salon : Celle qui reste, de Rachel Corenblit et illustré par Régis Lejonc, éditions Nathan ; Alexandre sur les flots, de Vincent Cuvellier et illustré par Guillaume Bianco, éditions Little Urban ; JeanJambe et le Mystère des profondeurs, de Matthias Picard, 2024 Éditions