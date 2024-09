Arturo Pérez-Reverte, Aude Mermilliod, Jo Witek et Juliette Mas

Les experts livres Gilbert Chevalier, Jean-Christophe Ogier et Cécile Ribault-Caillol Le dimanche à 8h51, 11h51 et 14h51

Cette semaine "Les experts livres" vous invitent une fois de plus à la lecture suivant l'actualité éditoriale des maisons d'édition. Au programme, des portraits de femmes et d'adolescents et un grand roman d'aventures. Celui de l'auteur espagnol Arturo Pérez-Reverte, paru aux éditions Gallimard, L'Italien, présenté par Gilbert Chevalier et à retrouver sur la page "À livre ouvert".

Côté "BD, Bande dessinée", Jean-Christophe Ogier consacre sa chronique à 4 récits autobiographiques autour du corps de la femme. Ces bandes dessinées s'appellent Archéologie de l’intime, Clothilde Delacroix, aux éditions Dupuis ; Un si grand amour, histoire d’une rupture, de Pauline Aubry, aux éditions Les Arènes BD ; Impénétrable, d’Alix Garin, éditions du Lombard ; Eclore, d’Aude Mermilliod, aux éditions Casterman.

Enfin, Cécile Ribault Caillol présente Chambres d'adolescents de Jo Witek et Juliette Mas, aux éditions La Martinière jeunesse. L'entretien avec l'autrice Jo Witek (15 min) est à écouter sur la page "Livres et jeunesse".

Bonnes lectures à tous !