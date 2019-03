Les enfants des livres. "Un si petit oiseau", une lecture bouleversante de Marie Pavlenko

"Un si petit oiseau", de M. Pavlenko (EDITIONS FLAMMARION)

Alors que La Semaine de la langue française et de la Francophonie s'achève, Lilou, 16 ans, présente un roman magnifiquement bien écrit, celui de Marie Pavlenko, Un si petit oiseau, paru chez Flammarion (Janvier 2019)

L’histoire

Abigail, 19 ans, perd un bras à la suite d'un accident de voiture. Au début du roman elle vient de rentrer chez elle après des mois d’hospitalisation. Abi souffre, sa vie semble brisée, ses projets d'avenir aussi puisqu'elle voulait être vétérinaire. Encore sous le choc, elle ne veut pas se confronter aux autres.

Heureusement, une rencontre avec un ancien camarade de classe va l'aider à surmonter ses craintes et à avancer. On assiste à l’acceptation de son nouveau corps amputé et aussi de ses nouveaux choix de vie. Cette reconstruction se fait grâce à l’amour de sa famille, des amis, du rire aussi, de la nature et sans oublier la littérature bien sûr !

L'auteure

Marie Pavlenko a fait des études de lettres. Pendant 15 ans, elle a été journaliste de presse écrite et a travaillé pour la télévision et le cinéma. Elle se consacre désormais à l’écriture de ses romans.

Biographie chez Flammarion Jeunesse : Je suis ton soleil (2017), et la trilogie Zombies zarbis co-écrite avec Carole Trébor (2018 et 2019).

Pour écouter l'interview de Marie Pavlenko avec Lilou dans son intégralité, c'est ici :

C'est encore le Printemps des Poètes

Jusqu'à demain, lundi 25 mars 2019...

Et cette semaine, c'était aussi la Semaine d'éducation et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme. Une "double" occasion de vous présenter ce très joli album : La cour couleurs, des poèmes rassemblés par Jean-Marie Henry et illustrés par Zaü, aux éditions Rue du monde (mars 2019).

20 ans après sa parution, il s'agit d'une toute nouvelle édition enrichie de nouveaux poèmes. A travers cette anthologie, le message reste le même : dire non à toute forme de racisme. Ces poèmes, à découvrir ou à redécouvrir, sont signés Aimé Césaire, Andrée Chedid, Jean-Pierre Siméon, Alain Boudet, sans jamais se lasser de les lire, de les dire et de les faire connaître !

"La cour couleurs", de J-M Henry et Zaül (EDITIONS RUE DU MONDE)

L'épisode 2 de Ctrl+Alt+Suppr est déjà en ligne !

Chaque semaine, tous les vendredis, connectez-vous pour connaître la suite du roman Ctrl+Alt+Supp de Bertrand Puard, et même participer à sa construction. En effet, vous, lecteurs, vous aurez des choix à faire et ils pourront même influencer la suite de l'intrigue !

Alexandre, 17 ans, et Anna, 12 ans, tous deux laborantins au Labo des histoires, suivent cette aventure. Vous pouvez écouter la première chronique consacrée à Ctrl+Alt+Suppr sur france Info en suivant ce lien et nous nous retrouverons le 14 avril 2019 pour parler de l'avancement du roman, puis le 16 juin 2019 pour la sortie définitive en version papier de Ctrl+Alt+Suppr (Editions Casterman / France Info).

L'histoire : À la mort de sa grand-mère Zéphyr, 16 ans, se trouve propulsé à la tête d’Arsène, une agence secrète qui lutte contre l’argent sale et les Fake News. Il va prendre part à plusieurs missions pour mettre à jour l’influence néfaste d’un immense empire technologique, Ananta, qui diffuse de fausses informations, marchande avec la sphère politique et manipule la pensée des gens...

Pour lire les deux premiers chapitres de ce thriller haletant, rendez-vous sur le site dédié ou sur Instagram.

"Ctrl+Alt+Suppr", de B. Puard (CASTERMAN / FRANCE INFO)

Le labo des histoires

Lilou a 16 ans et elle est laborantine au Labo des histoires de Paris. Le labo des histoires propose des ateliers d’écriture gratuits dans toute la France, pour les jeunes de 9 à 25 ans.