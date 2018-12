Les enfants des livres. Spécial "fêtes", offrez des livres !

Recevoir un livre en cadeau, quoi de mieux ? (GETTY IMAGES)

Pour Anna

Mira lui a offert Une petite place sur cette Terre, d’Hélène Montardre, aux éditions Syros (septembre 2018). Rudy vit seul avec sa mère. Etrangers et sans papiers, ils cherchent un endroit où vivre. Ayant entendu parler d'un mythe grec, Rudy va tout faire pour trouver le chemin d'une île mystérieuse, sur laquelle ils pourront enfin s'installer...





"Une petite place sur cette terre", d'H. Montardre (EDITIONS SYROS)

Pour Anna aussi, un nouveau roman à lire, celui de deux auteurs qu'elle aime bien, Paul Beorn et Silène Edgar, ceux de 14-14 (voir chronique du11 novembre 2018). Il s'agit du Collector des Loups-Garous de Thiercelieux, intitulé Lune rousse, paru aux éditions Castelmore. Roman inspiré par le jeu culte Les Loups-Garous de Thiercelieux, créé par Philippe des Pallières et Hervé Marly.

"Les Loups-Garous de Thiercelieux, Lune Rousse", de P. Beorn et S. Edgar (EDITIONS CASTELMORE)

Pour Mira

Happa No Ko, le peuple de feuilles, de Karin Serres, paru aux éditions du Rouergue. Madeleine se réveille un matin avec les mains vertes. Devenue différente des autres, elle doit les cacher des gants blancs.

"Happa No Ko", Karin Serres (EDITIONS DU ROUERGUE)

Pour Mira aussi, comme elle adore les sciences, ce très joli album illustré, intitulé Panthera Tigris, de Sylvain ALZIAL et paru aux éditions du Rouergue. Cet album, a été sélectionné pour le Prix des Pépites du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil 2018. Il montre avec humour et délicatesse que la vie de savant rime aussi avec vie sur le terrain, et qu'il n’est pas toujours si facile de confronter les deux...

"Panthera Tigris", de S. Alzial et H. Rajcak (EDITIONS DU ROUERGUE)

Le Labo des histoires

Mira et Anna ont toutes les deux 11 ans et sont laborantines au Labo des histoires de Versailles et Paris. Le labo des histoires propose des ateliers d’écriture gratuits dans toute la France, pour les jeunes de 9 à 25 ans.

Les enfants des livres ont aussi aimé

Victoria, 9 ans, nous a parlé cet été dans une chronique du Journal de Gurty, de Bertrand Santini, paru aux éditions Sarbacane. "Gurty c’est de l’émotion, un zeste de folie, une pincée de philosophie" et le voici de retour avec un coffret de saison : le coffret automne-hiver qui comporte deux romans, Marrons à gogo et Parée pour l'hiver. Et pour de nouvelles aventures, un nouveau tome vient de paraître, Vacances chez Tête de fesses, vous savez bien, c'est le surnom donné au chat préféré de Gurty !

"Le journal de Gurty", de B. Santini (EDITIONS SARBACANE)

Il neige, de Hyejin Go, paru aux éditions Picquier Jeunesse. Monsieur Ours, avant de partir hiberner, tient absolument à offrir un petit bonhomme de neige à ses amis les oiseaux partis dans les pays chauds... Pour les plus petits, un très joli album de saison, encore plus doux que cet ours, et à lire à partir de 3 ans.

"Il neige !", de H. Go (EDITIONS PICQUIER JEUNESSE)

L'album Fabuleuses créatures, de F. Zwigtman & L. Volbedaparu, aux éditions Rmn-Grand Palais. Dragons et licornes, griffons et bien d'autres créatures fantastiques... Bref, pour tous ceux qui n'ont pas froids aux yeux... à partir de 7 ans.