Les enfants des livres. Rencontre avec l'historien et scénariste Jean-Yves Le Naour et "Le Général Leclerc".

"Les Compagnons de la Libération, Général Leclerc", J-Y Le Naour, F. Blier, S. Bouet (GRAND ANGLE)

Ne l'oublions pas, 2020 est l'année de la bande dessinée !



L'occasion de parler de la série des Compagnons de la Libération avec l'album consacré au Général Leclerc.

Il y a 80 ans, le 6 août 1940, Philippe Leclerc de Hauteclocque quittait l'Angleterre pour l'Afrique. Cette date anniversaire est l'occasion de mettre en avant cette bande dessinée signée Jean-Yves Le Naour et qui est le coup de coeur de Marie-Amélie, 12 ans.

Le Général Leclerc, de Jean-Yves Le Naour, Frédéric Blier pour les dessins et Sébastien Bouet pour la couleur, tome 2 de la série Les compagnons de la Libération paru aux éditions Grand Angle (mai 2019).

L’homme qui commanda la 2e DB et libéra Paris :

Fin 1940, le colonel Philippe Leclerc, sur les ordres du Général de Gaulle, décide d’attaquer Koufra. Cette bande dessinée raconte la mission incroyable menée par Leclerc : avec seulement 400 hommes, 56 véhicules, et des moyens logistiques extrêmement réduits, ce grand militaire va tenter l’impossible pour mettre en déroute l’armée italienne.

J'ai aimé la détermination du Colonel pour arriver à réaliser cette mission, car malgré tous les obstacles, il va continuer jusqu'à atteindre son but. J'ai également aimé le réalisme des dessins. Marie-Amélie

Série Les Compagnons de la Libération :

Tome 1 : Pierre Messmer

Tome 2 : Le Général Leclerc

Tome 3 : Romain Gary (sortie prévue le 26 août 2020)

"Romain Gary", tome 3 de la série "Les Compagnons de la Libération" à paraître en août. (GRAND ANGLE)

Une autre BD à lire absolument

Si je reviens un jour... Les lettres retrouvées de Louise Pikovsky, Stéphanie Trouillard et Thibaut Lambert, Des ronds dans l'O éditions (mars 2020).

Cette bande dessinée, sortie juste avant le confinement, est une adaptation du webdocumentaire remarquable réalisé par Stéphanie Trouillard, journaliste, pour France 24 et en partenariat avec la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, consacré aux lettres de Louise Pikovsky, une jeune lycéenne parisienne.

Louise Pikovsky avait 16 ans quand elle a été internée à Drancy puis déportée à Auschwitz avec ses parents, ses deux soeurs et son frère. Son dernier courrier date de janvier 1944. De cela, on est certain puisque c'est toute sa correspondance avec sa professeure de latin-grec, Mademoiselle Malingrey, qui a été retrouvée en 2010 dans une vieille armoire du lycée Jean de La Fontaine à Paris. Cette brillante élève et son enseignante ont établi leur correspondance au cours de l’été 1942. On y lit les doutes, les préoccupations et le courage de Louise à travers ses mots tout en pudeur et les derniers sont bouleversants :

Nous sommes tous arrêtés. Je vous laisse les livres qui ne sont pas à moi et aussi quelques lettres que je voudrais retrouver si je reviens un jour. Je pense à vous, au Père et à Mademoiselle Arnold, et je vous embrasse Louise

"Si je reviens un jour... Les lettres retouvées de Louise Pikovsky", de S. Trouillard et T. Lambert (Des ronds dans l'O)

Et enfin, "55 jours", le roman web de l'été !

Après 18 semaines d'écriture en mode "confiné", puis "déconfiné", voici notre feuilleton sur le web devenu roman !

C'est une bien belle aventure que 55 jours !!!

C'est écrit par des ados, pour les ados, avec Bertrand Puard, romancier et auteur jeunesse comme parrain, et Luc Desportes, illustrateur et dessinateur de nombreux storyboards, qui signe les illustrations de ces 18 chapitres.

C'est un vrai polar, c'est en accès libre, ça ne prend pas de place dans une valise, et en plus vous pouvez le lire quand vous voulez, c'est sur la toile pour l'éternité !

55 jours à lire sur franceinfo.fr

55 jours à lire sur casterman.com

"55 jours", roman sur le web illustré par Luc Desportes (franceinfo/Casterman) (LUC DESPORTES)

