Les enfants des livres. Rahma et Rayan mènent "L'enquête au collège" !

Enquête au collège, L’élève qui n'existait pas de Jean-Philippe Arrou-Vignod et illustré par Serge Bloch, aux éditions Gallimard Jeunesse (novembre 2019), est le roman coup de cœur de Rahma, 11 ans et Rayan, 12 ans.

Qui dit enquête dit suspens !

L’intrigue se passe juste avant les vacances de Noël dans le fameux collège Chateaubriand. Un élève rode la nuit dans les couloirs, mais cet élève n'existe pas, dans aucune des classes du pensionnat... Pour enquêter, on retrouve le trio inséparable de 4e avec Rémi, le cancre de la bande qui n’a peur de rien, Mathilde, beaucoup plus réfléchie et courageuse, et Pierre-Paul Louis de Culbert, dit P.P Cul-Vert, l'intello, plutôt fier de lui.



Si vous ne connaissez pas cette série qui a déjà 30 ans, et si vous avez aimé cette histoire, il y a maintenant 8 tomes en tout, en attendant la suite bien sûr !

Le labo des histoires

Le labo des histoires propose des ateliers d’écriture gratuits dans toute la France, pour les jeunes de 9 à 25 ans.

D'autres idées à lire pendant les vacances... pour explorer

Icebergs d'ElmoDie, Saltimbanque éditions.

Saviez-vous que les Inuits et les marins ont plus de 40 mots pour définir les icebergs ? Arche, Pic, Dôme... Pour comprendre la formation des glaciers de l'Arctique à l'Antarctique et voir la vie en blanc, il ne vous reste plus qu'à explorer ce livre animé, ce "pop-up". C'est aussi une jolie manière, et encore différente, de sensibiliser les jeunes au réchauffement climatique. À lire à partir de 6 ans.

30 jours au Groenland de Fleur Daugey, illustré par Stéphane Kiehl, éditions Actes Sud junior BD.

Une bande dessinée pour partir sur la plus grande île du bout du monde gelé, à bord du Manguier avec Fleur Daugey. Dans cet album, l'auteure raconte qu'elle a embarqué sur ce bateau en résidence d'artiste avec un photographe, une réalisatrice de documentaires, une plasticienne, un chercheur en psychologie et une autre écrivaine. Pendant un mois, ils sont partis au pays des Inuits et ont pu découvrir cette incroyable vie entre tradition et modernité. Un récit du bout du monde foisonnant et passionnant. À lire à partir de 9 ans.

"30 jours au Groenland", de F. Daugey et S. Kiehl (ACTES SUD junior BD)

La grande histoire des explorations de Théophile Simon et illustré par Julie Guillem, éditions Actes Sud junior.

De la mer jusqu'au ciel, de l'Antiquité jusqu'à nos jours, des aventures, des explorateurs, des recherches scientifiques... Il y en a des choses à apprendre et encore à découvrir dans ce vaste monde ! Pour tous les curieux à l'âme voyageuse, cette petite encyclopédie des explorations est à lire à partir de 8 ans.