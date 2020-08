Les enfants des livres. On fête les 20 ans de la série "Les Profs" et vive la rentrée en BD avec Erroc

"Les Profs, 20 ans", Erroc&Sti, Pica, Léturgie & Co (BAMBOO EDITIONS)

Les Profs, l'album des 20 ans, Erroc&Sti, Pica, Léturgie & Co, Bamboo éditions (juin 2020).

Mathilda, 14 ans, rencontre l'un des scénaristes de la série Les Profs qui fête cette année ses 20 ans. Les Profs, une série en bande dessinée humoristique qui se déroule dans un lycée où les professeurs ont carte blanche sur leurs méthodes d'enseignement.

Et comme c'est de saison, c'est aussi l'occasion de mettre en avant la Rentrée des clashs !

C'est en effet la rentrée et Les Profs vont devoir défendre leur collègue alcoolique pour qu'elle ne soit pas renvoyée ; le professeur de Grec devra trouver des élèves, et il va falloir s'attaquer à la réforme du Bac !

Bref, l'année risque d'être mouvementée du côté des enseignants... Et qu'en sera-t-il pour les élèves ? Réponse dans le tome 21.

Et, ne l'oublions pas, 2020 est l'année de la bande dessinée !

Et toujours à lire, "55 jours", le roman web de l'été !

Après 18 semaines d'écriture en mode "confiné", puis "déconfiné", voici notre feuilleton sur le web devenu roman !

C'est une bien belle aventure que 55 jours !

C'est écrit par des ados, pour les ados, avec Bertrand Puard, romancier et auteur jeunesse comme parrain et Luc Desportes, illustrateur et dessinateur de nombreux storyboards, qui signe les illustrations de ces 18 chapîtres.

C'est un vrai polar, c'est en accès libre, ça ne prend pas de place dans une valise, et en plus vous pouvez le lire quand vous voulez, c'est sur la toile pour l'éternité !

55 jours à lire sur franceinfo.fr

55 jours à lire sur casterman.com

"55 jours", illustration de Luc Desportes (franceinfo/Casterman) (LUC DESPORTES)

Bonne semaine et bonnes lectures de rentrée à tous !