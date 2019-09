Les enfants des livres. Le grand retour d'"Eragon" : "La Fourchette, la Sorcière et le Dragon"

"La Fourchette, la Sorcière et le Dragon", de C. Paolini (EDITIONS BAYARD)

Dragonniers, êtes-vous prêts ?

Eragon c’est plus de 35 millions d’exemplaires vendus dans le monde, dont 3 millions en France ! La suite du best-seller mondial de Christopher Paolini, vient de paraître aux éditions Bayard. Elle s’intitule La Fourchette, la Sorcière et le Dragon, Légendes d’Alagaësia, Livre I. La traduction est signée Marie-Hélène Delval.

Emeline, 14 ans est une grande fan de "Fantasy", genre littéraire qui mêle le surnaturel, la mythologie, la magie, et ici plein de dragons bien sûr !

Sept ans que les lecteurs attendent la suite du premier cycle intitulé Héritage. Emeline a donc lu pour vous et en avant-première le premier tome de ce nouveau cycle, le cycle des Légendes d’Alagaësia. Il s'agit en fait de trois nouvelles inédites. On y retrouve Eragon qui a quitté Alagaësia depuis un an à la recherche du lieu idéal pour former une nouvelle génération de cavaliers-dragons.

Dans la première nouvelle, La Fourchette, Eragon fait la connaissance d’une petite fille et d’un dénommé Tornac. Dans La Sorcière, la deuxième, on découvre le journal intime d’une fameuse herboriste. Et enfin, la troisième et dernière nouvelle, Le Dragon, raconte la légende du jeune Urgal qui décide d’affronter un dragon sauvage.

À noter, si vous êtes passé à côté des quatre premiers tomes de la série, vous arriverez quand même à vous plonger dans La Fourchette, la Sorcière et le Dragon. Mais si vous ne connaissez pas Eragon, c'est justement le moment ou jamais, les éditions Bayard ont pensé à vous et viennent de ressortir toute la série en format Poche et Collector.

Enfin pour les cinéphiles, même s'il n'avait pas vraiment fait l'unanimité à l'époque, il y a aussi Eragon, le film, de 2006, de Stefan Fangmeier, notamment avec Jeremy Irons et John Malkovich, à voir ou à revoir...

Le labo des histoires

Emeline a 14 ans et elle est laborantine au labo des histoires de Paris. Le labo des histoires propose des ateliers d’écriture gratuits dans toute la France, pour les jeunes de 9 à 25 ans.

La petite sélection des parutions

La pathétique histoire de Birdie Bloom, de Temre Beltz, traduit de l'anglais par Isabelle Perrin, éditions du Seuil (à partir de 9 ans)

Des sorcières, des dragons, de la magie, promis il y en a là aussi. Et en plus cette histoire n'a rien de pathétique, bien au contraire ! On assiste à la naissance de l'amitié entre une jeune orpheline, Birdie, destinée au départ à être toujours malheureuse, et d'une sorcière, Agnès Edmée Crabouille, qui s'ennuie de n'être que méchante... Au royaume de Fabulia et sur le dos de Dragon Bleu, tout est possible finalement !

"La pathétique histoire de Birdie Bloom", de T. Beltz (ÉDITIONS DU SEUIL)

Sauveur & Fils (Saison 5) de Marie-Aude Murail, L'école des loisirs (à partir de 13 ans)

"Sauveur Saint-Yves, un Martiniquais d'une quarantaine d'années, exerce la profession de psychologue clinicien au 12 rue des Murlins à Orléans..."

Quelle bonne surprise ! Deux ans après c'est aussi le grand retour de Sauveur & Fils. Dans cette saison 5, on retrouve Sauveur et ses patients que l'on connaît bien, Blandine et Margaux Carré, Samuel, Ella-Elliot et bien d'autres encore. Le cabinet est donc ouvert et que "Nul n'entre ici s'il n'a le sens de l'humour"

Et vous pouvez découvrir la saison 1 de Sauveur et Fils dans la chronique des enfants des livres du 20 janvier 2018 en suivant ce lien.

"Sauveur & Fils" de M-A Murail (L'école des loisirs)

L'histoire de France, de Thierry Laudrain, paru chez Bamboo Edition

La grande histoire peut aussi se lire en bande dessinée ! Le tome 2 raconte la période de Louis XV à Louis-Philippe. Toujours avec beaucoup d'humour, mais un peu de sérieux quand même : à la fin de l'album un cahier pédagogique vous expliquera tout, documents historiques à l'appui.

Et d'ailleurs, si vous lisez cette mention à temps et que vous n'êtes pas loin, courez voir l'exposition des 20 planches de cette BD dans l’hôtel particulier de la comtesse Du Barry à Versailles. L'entrée est gratuite et c'est jusqu'à 18h ce soir (dimanche 22 septembre 2019).



"L'histoire de France", de T. Laudrain (BAMBOO EDITION)

La boussole magique, de Paul Mc Cartney et illustrée par Kathryn Durst, éditions Michel Lafon

"Je voulais écrire un livre pour les grands-parents du monde entier afin qu'ils aient une histoire à lire à leurs petits-enfants", Paul McCartney

Paul Mc Cartney a huit petits-enfants et c'est certainement d'abord pour eux qu'il a imaginé cette histoire.

Le temps et les humeurs sont maussades chez Papy ce week-end. Lucy, Tom, Em et Bob s'ennuient ferme, mais grâce à sa boussole magique leur grand-père va les faire voyager loin très loin... Direction le bord de mer, le Far West et même la montagne ! Et la musique alors ? Petit clin d'œil, rassurez-vous, Papy a pensé à emporter sa guitare et cherchez bien, il semblerait qu'avec l'un de ses petits-enfants, la relève soit assurée !