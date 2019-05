Les enfants des livres. "La peau de mon tambour", le coup de cœur de Lola

"La peau de mon tambour", de M. Sellier (EDITIONS THIERRY MAGNIER)

Lola, 13 ans, a participé à la chronique Les enfants des livres pour la première fois au moment du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. Elle faisait partie du jury des Pépites 2018. Dans la sélection, un roman, parmi tous ceux qu'elle a lu, l’a beaucoup émue : La peau de mon tambour de Marie Sellier, paru aux éditions Thierry Magnier (mars 2018)

157 pages, le résumé de l'année bouleversée et bouleversante de la vie de Zoé

Avec "Elle", sa mère dépressive, son père parti, sa grand-mère qu'elle voit vieillir, ses rapports qui changent avec les autres, la vie de Zoé est un "champ miné", comme elle le dit elle-même. A un âge où l'on est déjà parfois fragilisé par le passage de l’enfance à l’âge adulte, tous ses problèmes résonnent en elle et provoquent des troubles alimentaires. Heureusement, elle va trouver dans la famille de son amie Klara une sorte de refuge, et même une bouée de sauvetage. Zoé n'est plus seule et va surmonter tout cela.

Le labo des histoires

Lola a 13 ans, elle est laborantine au Labo des histoires de Paris. Le labo des histoires propose des ateliers d’écriture gratuits dans toute la France, pour les jeunes de 9 à 25 ans.

D'autres idée de lectures

Georges Sand : NON aux préjugés

La collection "Ceux qui ont dit NON" chez Actes Sud Junior, à partir de 12 ans, compte maintenant plus de 40 romans de personnalités qui ont su élever leurs voix pour refuser l'inacceptable, se dresser contre les préjugés. Dans ce nouvel ouvrage, c'est une femme qui avait le goût de la liberté jusqu'au bout de sa plume qui est mise à l'honneur, George Sand : "NON aux préjugés"

En voici les premières lignes :

LES ENFANTS DES LIVRES - "George Sand : NON aux préjugés" --'-- --'--

"George Sand : NON aux préjugés", de Y. Lacamp, illustration de couverture F. Roca (ACTES SUD JUNIOR)

Sherlock & Moria - La dernière manche

J'en connais une qui va être contente, c'est Anna ! Elle avait présenté son coup de cœur pour Sherlock & Moria de Ridley Pearson dans une chronique des enfants des livres (à (ré)écouter ici) et voilà que la trilogie s'achève. L’auteur a imaginé la jeunesse de Sherlock Holmes (le célèbre personnage créé par Arthur Conan Doyle) et sa rencontre avec James Moriarty, connu pour être l’ennemi le plus redouté de Sherlock Holmes… L'ultime aventure de ce duo, traduite par Christophe Rosson, vient de paraître chez Pocket Jeunesse (à partir de 8 ans). Dans Sherlock & Moria - La dernière manche, Sherlock se fait renvoyer du pensionnant et Moria se retrouve seule pour tenter de comprendre James, son frère, qui semble être devenu le chef d'une société secrète et criminelle.

"Sherlock et Moria, la dernière manche", de R. Pearson (EDITIONS PKJ)

100 grands films pour les petits

Alors que le Festival de Cannes vient de refermer ses portes, on ne se lasse pas de parler cinéma et là, on s'adresse aux plus jeunes. Lydia et Nicolas Boukhrief mettent en lumière 100 grands films pour les petits (éditions Gründ /Arte Editions-mai 2019). Un voyage au pays du cinéma dans le temps, dans différents pays et qui n'oublie aucun genre. Ce livre s'adresse à un public de 3 à 8 ans et à tous les grands enfants. On commencera ce chemin du jeune cinéphile avec Méliès bien sûr, et jusqu'au film d'animation du Néerlandais Michael Dudok de Wit, La tortue rouge. Ce sera aussi l'occasion de voir, ou revoir certains films adaptées des œuvres littéraires, Le livre de la jungle, La belle et la bête, Les trois Mousquetaires, Oliver Twist... car comme le disent les deux auteurs : "cela prouve, pour qui en douterait, que le cinéma est également une passerelle naturelle vers la littérature".

"100 grands films pour les petits", de L. et N. Boukhrief (GRÜND / ARTE EDITIONS)