Les enfants des livres. "La Déclaration : L'Histoire d'Anna", le coup de cœur d'Emma

"La déclaration, l'histoire d'Anna", de G. Malley (EDITIONS HELIUM)

Cette semaine "Les enfants des livres" vous invite à découvrir une auteure anglaise. Il faut dire que cette année l'Europe est à l'honneur : c'est le thème choisi par le Salon du Livre de Paris qui aura lieu du 15 au 18 mars 2019, à Paris, Porte de Versailles et dont franceinfo est partenaire.

Si vous le souhaitez, vous pourrez d'ailleurs nous retrouver pour deux rencontres avec nos fidèles laborantins du Labo des histoires, qui viendront présenter les auteurs européens de leur choix.

Nous vous donnons donc rendez-vous samedi 16 et dimanche 17 mars 2019 à 11h sur le stand du Ministère de la Culture, venez nombreux !!!

La Déclaration : L'Histoire d'Anna est une histoire fantastique de Gemma Malley, dont le roman est paru aux éditions Hélium en avril 2018. Elle est traduite de l’anglais par Nathalie Peronny, et c’est Emma, 16 ans, qui a choisi de nous la présenter (roman à lire à partir de 14 ans).

L’intrigue se déroule en Angleterre en 2140

Du fait de la surpopulation terrestre, une loi interdit désormais aux adultes, s’ils veulent rester éternels, d’avoir des enfants. Ceux qui ont choisi de défier cette loi sont contraints de les abandonner. Ces enfants deviennent des "Surplus", élevés dans un pensionnat-prison afin de devenir des "Utiles", c'est-à-dire de la main d’œuvre pour les "Légaux".

C’est ce qui est arrivé à Anna. Elle ne se souvient plus de rien, sauf de ce qu’on lui enseigne quotidiennement : ses parents sont des traitres et elle doit payer pour leur faute. Elle obéit donc docilement aux ordres de Mrs Pincent, l’intendante sadique, dont le passé va refaire surface.

Deux évènements vont venir troubler Anna dans sa résignation. Lorsqu’elle va sortir pour la première fois de sa vie à l’extérieur du pensionnat afin d’aller travailler comme servante chez la femme d’un Ministre, ainsi que l’arrivée d’un nouveau pensionnaire du nom de Peter qui va lui révéler sa véritable identité.

C’est un roman qui évoque de nombreux thèmes dont celui du temps, de la longévité, de la maladie, de l’éthique. Emma a trouvé qu'il y avait un vrai questionnement par rapport au problème de la surpopulation. Elle a aussi été très intéressée par l'évolution psychologique d'Anna, qui, au départ, totalement endoctrinée, devient peu à peu une femme libre de penser et qui reprend ses droits.

Gemma Malley

Gemma Malley est d'origine anglaise. Elle a étudié la philosophie et a travaillé comme journaliste. La Déclaration : L'Histoire d'Anna, est suivie de deux autres tomes : La Résistance et La Révélation. Pour l'instant les éditions Hélium n'ont donc publié que le premier tome de ce qui est en fait une trilogie. À suivre donc...

La vidéo d'Anna

Anna, 11 ans, vous présente le roman de deux auteurs américains qu'elle a lu, et dont elle lit un extrait, en anglais. Il s'agit de The House of Secrets, de Chris Columbus, le réalisateur d'Harry Potter, et Ned Vizzini, paru aux éditions HarperCollins.

Vous pouvez bien sûr préférer aussi lire la version française : La Maison des secrets. Le premier tome est édité chez Pocket Jeunesse et il est traduit de l'anglais par Frédérique Fraisse (novembre 2018). Le tome 2, intitulé La Maison des secrets, La Bataille fantastique, doit paraître le 4 juillet 2019 !

"La maison des secrets" de C. Columbus et N. Vizzini (EDITIONS POCKET JEUNESSE)

D'autres idées : des lectures pour apprivoiser la langue de Shakespeare

Moi, détective IN LONDON, le journal de Jeanne (pour les 8-10 ans, Syros, février 2019)



"Et si tu écrivais un journal ?" m’a demandé Maman. In english, a-t-elle ajouté. Le lendemain, elle m’a offert ce carnet. Il fallait bien en faire quelque chose. J’ai commencé par écrire qui j’étais. Il me semblait que c’était un bon début. My name is Jeanne Louvier."

Une façon ludique de voyager et d'apprendre progressivement l'anglais selon son niveau : le Tip Tongue Journal est un roman-journal proposé par Stéphanie Benson et Claudine Aubrun. Il a reçu le Label européen des langues.



"Moi, détective IN LONDON, le journal de Jeanne", de S. Benson et C. Aubrun (EDITIONS SYROS)

Cléo Lefort, secrets à Londres, de André Le Glay, illustré par Sophie Garcia, éditions CHATTYCAT (mars 2019, à partir de 8 ans). Cléo est en vacances à Londres et va devoir mener l'enquête au musée de Sherlock Holmes. Et en anglais of course ! Des mots ou des phrases sont intégrés dans le texte français et deviennent compréhensibles grâce au contexte.

"Cléo Lefort, secrets à Londres", de A. de Glay et S. Garcia (EDITIONS CHATTYCAT)

Et pour les plus petits, un "Imaginier" très gai et coloré, Mes 100 premiers mots en anglais, de la plage à la ferme en passant... sous la pluie... (Editions Usborne)

Comme pour tous les autres livres cités, là aussi, pas de raison et c'est bien utile, on peut écouter les mots en anglais via un lien.

"Mes 100 premiers mots en anglais" de F. Brooks (EDITIONS USBORNE)

L'Agenda

Cette belle jeune fille fête ses 20 ans !

Le Printemps des Poètes fête ses 20 ans ! (PRINTEMPS DES POÈTES 2019, 20 ans / AFFICHE D'ENKI BILAL)

Voici l'affiche du Printemps des Poètes signée Enki Bilal. La marraine de cette 20e édition est la comédienne et metteuse en scène Rachida Brakni. Cette année avec Sophie Nauleau, la directrice artistique de cet événement, elles ont souhaité mettre la beauté à l'honneur et elle sera au rendez-vous des amateurs, de tout âge, de poésie.

Démarrées hier, samedi 9 mars 2019 au Théâtre du Rond-Point, les festivités vont se poursuivre jusqu'au 25 mars 2019 à la Scala de Paris. La poésie sera présente dans des théâtres, mais aussi dans des bibliothèques, des écoles, des musées et parfois même là où on ne l'y attend pas !

Vous pouvez bien sûr retrouver tout le programme sur le site du Printemps des poètes.

Le labo des histoires

Emma, 16 ans, et Anna, 11 ans, sont toutes les deux laborantines au Labo des histoires de Paris. Cette association propose des ateliers d’écriture gratuits dans toute la France pour les jeunes de 9 à 25 ans.