Les enfants des livres. "L'internat de l'île aux cigales", le coup de cœur de Rayan

"L'internat de l'île aux cigales", de J. Bonnie (ALBIN MICHEL JEUNESSE)

L'internat de l'île aux cigales de Julie Bonnie, éditions Albin Michel Jeunesse (mars 2019) ouvre ses portes pour la rentrée de Marguerite, Cerise, Caleb, Agostino et Nordine.

Les 5 nouveaux forment la classe de 6e. Seulement 5 élèves ? Oui, car ce pensionnat est vraiment original : il permet à des jeunes doués d'un talent exceptionnel de travailler leur passion pour pouvoir en faire leur métier plus tard. Tous ont un don particulier et comme ils s'entendent bien, ils décident de former un groupe de rock. C'est alors qu'Eli, un autre pensionnaire de 3ème, leur propose de répéter dans les sous-sols de l'internat où ils vont faire une découverte. En effet, ils arrivent dans une pièce secrète qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale à cacher des enfants juifs. Ils trouvent notamment le dossier de la jeune Alma, datant de 1942, et décident de mener l'enquête à son sujet...

Le labo des histoires

Ce roman a passionné Rayan qui a 12 ans et qui est laborantin au labo des histoires de Paris. Le labo des histoires propose des ateliers d’écriture gratuits dans toute la France, pour les jeunes de 9 à 25 ans.

La petite sélection des parutions

La grande évasion, d'Aldebert et illustré par Guérald Guerlais, éditions Hachette Enfants. Avec ce livre CD, direction le zoo où Aldebert et ses amis se sont donnés rendez-vous pour une sortie... sans les parents ! En parcourant les allées, tous les trois éprouvent les mêmes sentiments, "un mélange d'émerveillement et de tristesse". Pour eux, les cages sont bien trop petites pour tous ces animaux. Alors, devinez quoi, une drôle d'idée, qui pourrait bien faire la une du journal, leur vient à l'esprit !

Comme d'habitude on retrouve accompagné de l'album, la version audio de l'histoire lue par Aldebert et la chanson dont s'est inspirée l'artiste. Et cette fois-ci Aldebert a eu l'idée géniale de demander à Grand Corps Malade d'écrire et d'interpréter "Joli Zoo", et c'est drôlement beau !

"La grande évasion", Aldebert et G. Guerlais (HACHETTE ENFANTS)

C'est aussi l'occasion de rappeler que La vie scolaire, film réalisé par Grand Corps Malade et Mehdi Idir est toujours en salle ! Une comédie sensible sur la vie d'un collège à Saint Denis dans lequel Samia, Zita Henrot, venue de son Ardèche natale, débute sa carrière de CPE. A la vie scolaire, elle voit défiler les retardataires, les insolents, les cancres et ceux qui vivent des situations familiales difficiles. Elle est aussi entourée de toute l'équipe pédagogique qui ne manque pas d'humour ! Zoom sur la classe de 3ème "SOP"... C'est à dire, sans options... mais heureusement pas sans avenir !!!

"La vie scolaire", Grand Corps Malade et Mehdi Idir (MANDARIN PRODUCTION)

Les nouveaux, tome 1, Une drôle de journée, de Vincent Cuvellier et Benoit Audé : une nouvelle série aux éditions BD Kids :

Enfin, ce n'est pas une nouveauté pour tout le monde... Cette bande dessinée d'humour, destinée aux 7-10 ans, est pré publiée dans le journal Astrapi.

Dans la classe du CM2B, tous les jours il y a un petit nouveau. Le quotidien de Momo et de tous ses camarades est rythmé par d'extraordinaires rencontres : de l'homme invisible en passant par Blanche Neige et même Louis XIV... Forcément, c'est assez cocasse !

"Les nouveaux", de V. Cuvellier et B. Audé (BD KIDS)

Faites attention à moi, d'Alyssa Sheinmeil, traduit de l'anglais par Corinne Daniellot, éditions Casterman (septembre 2019 - à partir de 13 ans).

"Ce n'est pas ma faute. C'était un accident. Ça arrive..."

Hannah Gold a 17 ans et elle vit enfermée. Les docteurs l'ont décidé. C'est pour son bien et pour celui des autres. Elle aurait poussé et fait tomber son amie Agnès, désormais plongée dans un coma profond. C'est ce qu'elle a confié à sa camarade de chambre Lucy, nouvellement arrivée. "Faites attention à vous aussi", ce n'est pas un roman facile : médecin, psychiatrie, tribunal, acceptation de soi et de la maladie, sont les thèmes de ce roman très fort autour de la maladie mentale.

"Faites attention à moi", d'A. Sheinmel (CASTERMAN)

La sélection du Prix Goncourt des lycéens 2019

La liste des romans sélectionnée vient d'être dévoilée !

Créé et organisé par la Fnac et le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, avec l'accord de l'Académie Goncourt, le Prix sera annoncé le 14 novembre 2019. En attendant, les 14 romans sélectionnés pour le Prix Goncourt des lycéens sont :

Santiago H. Amigorena - Le ghetto intérieur - Éd. P.O.L.

- Éd. P.O.L. Nathacha Appanah - Le ciel par-dessus le toit - Éd. Gallimard

- Éd. Gallimard Dominique Barbéris - Un dimanche à Ville-d'Avray - Éd. Arléa

- Éd. Arléa Jean-Luc Coatalem - La part du fils - Éd. Stock

- Éd. Stock Louis-Philippe Dalembert - Mur Méditerranée - Sabine Wespieser éditeur

- Sabine Wespieser éditeur Jean-Paul Dubois - Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon - Éd. de l'Olivier

- Éd. de l'Olivier Hélène Gaudy - Un monde sans rivage - Actes Sud

- Actes Sud Hubert Mingarelli - La terre invisible - Éd. Buchet Chastel

- Éd. Buchet Chastel Amélie Nothomb - Soif - Éd. Albin Michel

- Éd. Albin Michel Anne Pauly - Avant que j'oublie - Éd. Verdier

- Éd. Verdier Abel Quentin - Soeur - Éd. de l'Observatoire

- Éd. de l'Observatoire Olivier Rolin - Extérieur monde - Éd. Gallimard

- Éd. Gallimard Sébastien Spitzer - Le coeur battant du monde - Éd. Albin Michel

- Éd. Albin Michel Karine Tuil - Les choses humaines - Éd. Gallimard