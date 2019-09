Les enfants des livres. "L'histoire Helen Keller", le coup de cœur de Mira

"L'histoire d'Helen Keller", de L.A. Hickok (EDITIONS PKJ)

L’histoire d’Helen Keller, écrite en 1958, traduite de l’anglais par Renée Rosenthal, a été éditée à plusieurs reprises. La dernière en date est celle de Pocket Jeunesse, en édition Collector (à lire à partir de 8 ans). Cette biographie révélée par la journaliste et auteure américaine Lorena Alice Hickok, est pour ainsi dire devenue maintenant un classique, et bien sûr elle n'a pas échappé à Mira !

L'histoire

1886, aux Etas-Unis. Helen Keller, âgée de 6 ans, aveugle, sourde et muette à la suite d'une commotion cérébrale, vit dans un monde sans sons et sans couleurs, et dont personne n'a la clé. Ses parents sont désespérés. Heureusement pour Helen, ils vont faire des rencontres décisives qui vont changer le destin de leur fille, dont celle d’Ann Sullivan. Cette dernière va peu à peu l'apprivoiser et ensuite va même parvenir à la faire communiquer avec les autres en lui apprenant le langage des signes, puis le braille. Ann Sullivan c'est l'autre héroïne de cette biographie.

Le roman montre l’intelligence, la volonté et le courage d’Helen qui aurait pu rester dans cette "prison" dont parle son père. Malgré sa cécité et sa surdité, elle va avoir une vie incroyable : une vie riche, intellectuellement parlant, et heureuse aussi. Elle va intégrer l’université, ensuite elle deviendra écrivaine, et donnera des conférences à travers le monde, puisqu’elle réussira même à apprendre à parler. Incroyable, elle fera aussi du Music Hall pour gagner sa vie et financer la fondation qu’elle a créée pour venir en aide aux enfants en situation de handicap comme elle.

Lorena Alice Hickock (1893-1968), est une journaliste et auteure américaine surtout connue pour ses biographies, dont celle d'Eleanor Roosevelt.

Mira a aimé cette lecture qui est aussi un moyen de sensibiliser aux Journées dédiées à ces handicaps. La Journée Mondiale de la Surdité était hier, le 28 septembre 2019, et le 4 octobre 2019 ce sera la Journée Nationale des Aveugles et Malvoyants.

Le labo des histoires

Mira, 13 ans, est laborantine au labo des histoires de Versailles. Le labo des histoires propose des ateliers d’écriture gratuits dans toute la France, pour les jeunes de 9 à 25 ans.

Et d'autres idées à lire

Petit trésor, de Muriel Pat et Hugo Alimi, Un chat la nuit éditions

Un Petit trésor pour un grand projet : s'adresser aux enfants déficients visuels à partir de 7 ans.

L'auteure, Muriel Pat, elle-même déficiente visuelle, a voulu transmettre son amour des livres à tous ceux qui n'y ont pas accès facilement. Les livres adaptés aux enfants malvoyants sont peu nombreux et il est important de le souligner. Cette jolie histoire d'amité entre deux enfants dont l'un est réfugié, est illustrée de façon très graphique, tout en noir, jaune et blanc pour faciliter la lisibilité.

"Petit trésor", de M. Pat et H. Alimi (UN CHAT LA NUIT EDITIONS)

P'tite pomme, Maîtresse une histoire, de Delphine Gilles Cotte et G. Doumont, éditions Magnard Jeunesse (niveau CP).

Mes premières lectures en lecture aidée, collection mise au point avec un orthophoniste et créée en 2015, reviennent avec notamment ce nouvel album pour facilier l'apprentissage des jeunes lecteurs. Le texte est présenté avec les syllabes en couleurs, les lettres muettes sont atténuées pour aider à lire, les petites bulles sont là pour animer le dialogue... Tout y est pour se lancer !

"P'tite pomme, Maîtresse une histoire ! ", D. Gilles Cotte & G. Doumont (Magnard Jeunesse)

Vive la maternelle, Bayard Jeunesse

C'est encore un peu la rentrée, cet album signé Delphine Saulière et Bernadette Desprès (dessinatrice des célèbres Tom-Tom et Nana), permet aux plus jeunes de retrouver tous les moments fort d'une journée d'école, de la récré à la gym,en passant par la sortie scolaire... Un joli moment de lecture pour passer en revue toutes les activités et les temps forts d'une année de maternelle. Une façon aussi de rassurer nos bambins avec humour sur le programme qui les attend. Et vous n'échapperez pas au spectacle de fin d'année !

"Vive la maternelle !", D. Saulière et B. Desprès (Bayard Jeunesse)

Blanchet et les 7 chevreaux, de Geoffroy de Pennart, éditions Kaléidoscope

"Miroir, mon beau miroir, qui est le plus chic de la forêt ?", interroge Igor, le loup, sûr de lui et de la reponse. Pourtant, ce ne sera pas celle qu'il attendait : Igor a un rival de taille, normal, c'est un tailleur... Voici le conte de Blanche-Neige revisité avec humour et élégance, et vous verrez, dans ces bois-là, c'est un vrai défilé chez les Blanchet !

"Blanchet et les 7 chevreaux", de G. de Pennart (KALEIDOSCOPE)

Le Prix Gulli 2019

Le grand gagnant est le roman Sam de Bergerac édité chez Thierry Magnier et illustré par Vincent Pianina. Sarah Turoche Dromery, l'auteure de ce roman jeunesse, a reçu son prix des mains de l’écrivain Philippe Besson, parrain de l'évènement, et de la romancière Michèle Reiser, présidente du jury.

L'histoire :

Sam accepte d’écrire une lettre d’amour à la place de son copain, meilleur en maths qu'en français, il faut bien le dire. Les autres garçons ne vont pas tarder à comprendre que c'est bien pratique d'avoir un as des lettres d'amour dans sa classe...