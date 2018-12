Les enfants des livres fêtent Noël !

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

C’est bien la période des fêtes, on peut s’offrir des cadeaux...des cadeaux à lire. Emma et Noam ont chacun16 ans et voici les références des romans cités dans cette chronique de Noël.

Noam a choisi pour Emma

Un roman vraiment original puisqu’il s’agit d’une histoire écrite par un auteur qui a tenu à rester anonyme, Le livre sans nom.

"Le livre sans nom" (EDITIONS SONATINE)

Emma a aussi reçu le 9ème dernier tome de cette série qu'elle vient d'offrir à Noam, Les Royaumes de feu, tome qui vient tout juste de paraître : Les serres du pouvoir.

Et le Collector d'une autre série qu'elle adore et dont elle avait offert le premier tome l'année dernière à Noam (Les enfants des livres du 31 décembre 2017). Il s'agit de Phobos, de Victor Dixen, aux éditions Robert Laffont.

"Phobos", Victor Dixen (EDITIONS ROBERT LAFFONT)

Emma a offert à Noam

Le tome 1, intitulé La prophétie, de la série Les royaumes de feu, de Tui T. Sutherland, aux éditions Gallimard Jeunesse.

"Les royaumes de feu", Tui T. Sutherland (EDITIONS GALLIMARD JEUNESSE)

Noam a aussi reçu MovieLand, de David Honorat, paru chez Hachette Pratique (octobre 2018). On y trouve pas moins de 1800 fiches de films accompagnées d’une carte géante et des tracés d'itinéraires différents pour suivre son chemin de cinéphile... au risque de se perdre au "pays du cinéma", et c'est tant mieux !

" MovieLand", de David Honorat, (EDITIONS HACHETTE PRATIQUE)

Le Labo des histoires

Emma et Noam, 16 ans, sont inscrits au Labo des histoires de Paris dirigé par Marine Noé. Le labo des histoires propose des ateliers d’écriture gratuits dans toute la France, pour les jeunes de 9 à 25 ans.

Les enfants des livres aiment aussi pour Noël

1 Coté romans

Le Père Noël et moi de Matt Haig, paru aux éditions Hélium (novembre 2018, à partir de 9 ans) et dont la couverture illustre la page de cette chronique, est le petit dernier de la trilogie à succès de Noël ("Un garçon nommé Noël", "La fille qui a sauvé Noël"). Dans ce troisième tome, Amélia a été adoptée par le Père Noël et habite désormais à Lutinbourg dans le Grand Nord. L'adaptation à sa nouvelle vie ne sera pas sans surprises !

Une nouvelle série arrive : c'est Timeless d'Armand Baltazar avec des illustrations absolument superbes, certaines sont de vrais tableaux ! Le tome 1 s'intitule "Diego et les rangers du Vastlantique". L'histoire est celle de Diego, 13 ans, qui vit dans un nouveau monde où présent, passé et avenir se mélangent.Editions Bayard (octobre 2018)

2 Côté albums

Les secrets et enchantements de la maison de poupée de la Reine d'Angleterre de Vita Sackville-West. Un livre commandé par la Reine Mary elle-même en 1924 pour l'exposer dans la bibliothèque miniature de sa maison de poupée. L'original est toujours au Château de Windsor. Un petit conte plein de fantaisie illustré par Kate Baylay à la jolie mode des années 20.

"Les secrets et enchantements de la Reine d'Angleterre", de V. Sackville-West (EDITIONS GRASSET)

La vie en danse, de Cécile Guibert Brussel et Julie Guillem, éditions Acte Sud. Pour tout connaître des différents styles de danses. Un album à lire sur les pointes bien sûr.

"La vie en danse", de C. Guibert Brussel et J. Guillem (EDITIONS ACTE SUD)

Et encore un peu d'art avec Le monde en 100 oeuvres d'art de Béatrice Fontanel et Daniel Wolfromm, éditions Seuil Jeunesse. Pour découvrir 100 chefs-d'oeuvre à travers le monde et dans leur contexte historique.