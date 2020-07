Les enfants des livres. "Et ma vie t'appartiendra" et avant-dernier chapitre de notre "Journal" sur le web, le 17e !

"Le docteur de Marseille", illustration de Luc Desportes (LUC DESPORTES)

"Les enfants des livres" vous proposent des idées de lecture et vous invitent à suivre leur Journal sur le web créé pendant le confinement.

Avec Bertrand Puard, romancier et auteur jeunesse, notre parrain pour ce journal, et les réseaux sociaux romanscasterman et Let's read, qui relaient notre histoire, chaque dimanche depuis les débuts de la pandémie, Le journal des enfants (confinés) et maintenant (déconfinés) des livres propose un nouvel épisode écrit à tour de rôle par l'un des jeunes de l'équipe des Enfants des livres (de 11 à 18 ans).

"Le docteur de Marseille" est le titre du dessin que Luc Desportes vous propose pour illustrer ce nouvel épisode, co-écrit cette fois-ci par nos huit écrivains en herbe. En effet, nous arrivons bientôt au terme de cette aventure et Anna, Noam, Mira, Alexandre, Tom, Malo, Jeanne et Lola signent chacun un paragraphe de ce chapitre.

Voici le 17e chapitre du Journal des enfants (déconfinés) des livres

17e chapitre co-signé par nos huit écrivains en herbe

Le coup de coeur de Lilou

Et ma vie t'appartiendra, de Gaël Aymon, éditions Nathan (mars 2020, à lire à partir de 14 ans).

La peau de chagrin, ce mythe créé par Balzac est revisité dans un thriller version moderne et au féminin. Gaël Aymon s’est emparé d'une main de maître de ce grand classique en le remettant au goût du jour et c'est palpitant.

L’histoire

Irina, l’héroïne de ce roman est une jeune fille défavorisée par la vie. Elle habite dans une cité avec sa mère célibataire qui est alcoolique. Et c’est à la mort de sa mystérieuse grand-mère que sa vie va basculer. Cette dernière lui laisse un héritage vraiment particulier : un talisman étrange censé réaliser tous ses désirs. Irina ne le sait pas encore, mais à chaque vœu formulé, le talisman diminue, et la vie de son détenteur avec lui. Le talisman n’est pas le seul problème, des ennemis dans l’ombre veulent à tous prix s’en emparer ! Irina, aidée de sa meilleure amie Halima, s’embarque dans une histoire surréaliste et mortelle...

C’est une lecture sur le sens de la vie, sur nos désirs. On en vient à se demander quels seraient nos vœux, si tout pouvait se réaliser, comme pour l’héroïne, Irina, au prix de notre propre vie. Je conseille ce livre à ceux qui aiment l’action, il y a toujours des rebondissements. Et puis ce talisman, c’est donc une "peau" inspirée du roman d’Honoré de Balzac, "La peau de chagrin", et comme je ne l’ai jamais lu, ça m'a bien donné envie de le lire ! Lilou

"Et ta vie m'appartiendra", de G. Aymon (EDITIONS NATHAN)

Bonne semaine et bonnes lectures estivales à tous !