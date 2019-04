Les enfants des livres. "Eloi et Dagobert", le coup de cœur de Tom et Malo

"Eloi et Dagobert" de R. Chaurand et F. Maumont (EDITIONS MILAN)

Un nouveau voisin rue des Poteaux est le tome 1 de la série Eloi et Dagobert, de Rémi Chaurand, illustrée par François Maumont, aux éditions Milan Jeunesse, (janvier 2019).

L'histoire

Non seulement Dagobert est fils unique, mais en plus il n'y a aucun enfant dans son immeuble. Jusqu'au jour où un certain Eloi débarque. Dagobert qui n'a pas froid aux yeux décide d'aller se présenter à ce nouveau voisin... Il compte d'ailleurs bien s'en faire un nouveau copain !

Une rencontre de deux jeunes garçons que tout oppose au départ. Et même si l'un est plutôt du genre spontané et fonceur, l'autre réservé et réfléchi, ils vont apprendre à se respecter dans leurs différences et se lier d'amitié. En fait, c'est un peu comme si on retrouvait le Roi et Eloi version moderne et en plus jeune !

Un petit roman rythmé et gai, à découvrir ce mois-ci car le tome 2 arrive déjà en mai 2019.

Et d'autres idées de lecture

On relit Notre-Dame, de Victor Hugo bien sûr !

Dans son intégralité, ou dans une version abrégée de Bernard Noël, dans la collection Classiques de L'Ecole des loisirs (à partir de 13 ans, août 2018). On retrouve l'ensorceleuse Esméralda et Quasimodo "mi-homme mi-animal, plus dur, plus difforme et plus foulé aux pieds qu'un caillou". Quasimodo, le sonneur de cloches. Le sonneur de cloches de la belle et toujours debout Notre Dame !

"Notre Dame", de V. Hugo, texte abrégé de B. Noël (EDITIONS L'ECOLE DES LOISIRS)

Pour les jeunes qui aiment la danse et la romance, vous allés être gâtés !

Léna rêve d'étoile : si cette nouvelle série débarque sur les écrans de France 4, elle va surtout bientôt pouvoir atterrir dans votre bibliothèque : les éditions Nathan édite les livres officiels de ces feuilletons TV, à lire à partir de 8 ans.

Léna rêve d’étoile suit les aventures de Léna Grisky, une jeune princesse d'origine russe, née en 1905, qui suit les cours de danse de l’Opéra de Paris. Elle est talentueuse et promise à un bel avenir de ballerine mais ses parents en décident autrement pour elle et lui donnent l'ordre de rentrer en Russie.

C'est alors qu'Henri, jeune homme amoureux de Léna, lui offre un pendentif. Un bijou qui va bousculer sa vie puisque la voilà propulsée en 2018. Certes, l'Opéra est toujours là, la danse classique est toujours aussi classique, mais Léna, brutalement parachutée dans le XXIe siècle, va devoir apprendre à s'adapter et à faire de nouvelles rencontres, avec le beau et ténébreux Max, ou à découvrir de nouvelles danses, comme le hip-hop.

Pour les fans de la série, il y aura de quoi lire : les trois premiers tomes, signés Elisabeth Barféty, sortent ce mois-ci, et 10 tomes au total vont paraître en 2019.

Le tome 1 s'intitule : Léna Rêve d'étoile - Nouvelle vie !

"Léna rêve d'étoile", d'E. Barféty (NATHAN / OPERA NATIONAL DE PARIS)

A côté de ces romans, on trouvera aussi : Le guide officiel de la série, de Delphine Godard, un album qui montre les coulisses de l'Opéra de Paris mais aussi du tournage. Et des livres ludiques : Mon carnet 100% fun, pour tester ses connaissances sur la série et devenir incollable. Et puisque c'est le début des vacances, ça tombe bien, on peut aussi se plonger dans un roman-jeu pour découvrir les aventures de Léna tout en révisant son programme de CM2. Attention, là ceux sont les parents risquent de se précipiter dans une bonne librairie pour se procurer L'énigme des vacances de la série !

"L'énigme des vacances", de S. Adriansen et C. Chambon (NATHAN / OPERA NATIONAL DE PARIS)

L'épisode 6 de Ctrl+Alt+Suppr est déjà en ligne !

Chaque semaine, tous les vendredis, connectez-vous pour connaître la suite du roman Ctrl+Alt+Suppr de Bertrand Puard, et même participer à sa construction. En effet, vous, lecteurs, vous aurez des choix à faire et ils pourront même influencer la suite de l'intrigue !

Alexandre, 17 ans, et Anna, 12 ans, tous deux laborantins au Labo des histoires, suivent cette aventure. Et si vous avez raté le début, il n'est pas trop tard, les premiers épisodes sont toujours en ligne et vous pouvez écouter la première, puis la deuxième chronique des "Enfants des livres", consacrées à Ctrl+Alt+Suppr .

L'histoire : À la mort de sa grand-mère, Zéphyr, 16 ans, se trouve propulsé à la tête d’Arsène, une agence secrète qui lutte contre l’argent sale et les fake news. Il va prendre part à plusieurs missions pour mettre à jour l’influence néfaste d’un immense empire technologique, Ananta, qui diffuse de fausses informations, marchande avec la sphère politique et manipule la pensée des gens...

Le roman sortira en version papier aux éditions Casterman / france Info, le 19 juin 2019. D'ici là, nous aurons l'occasion de nous retrouver encore avec l'auteur pour en parler.

Pour lire les six premiers chapitres de ce thriller haletant, rendez-vous sur le site dédié.

Et pour entendre les premières lignes du Chapitre 6 Selma, reine en son royaume ! C'est ici :

"Ctrl+Alt+Suppr", quelques lignes extraites du Chapitre 6 --'-- --'--

"Ctrl+Alt+Suppr", de B. PUARD (CASTERMAN / FRANCE INFO)

Le labo des histoires

Tom et Malo ont 10 ans et ils sont tous les deux laborantins au Labo des histoires de Paris. Le labo des histoires propose des ateliers d’écriture gratuits dans toute la France, pour les jeunes de 9 à 25 ans.

Et encore le Projet Anne Frank

A l’occasion du 90e anniversaire de sa naissance, le Labo des histoires, en partenariat avec les éditions Calmann-Levy et le Livre de Poche, et en coopération avec la famille d’Anne Frank, propose d’encourager des projets d’écriture inspirés par son œuvre. Les enfants, adolescents et jeunes adultes sont invités à (re)découvrir Le Journal d’Anne Frank et à revisiter certains des thèmes universels qu’elle évoque. Jusqu'au 15 mai 2019, vous pouvez partager vos écrits sur une plateforme. Une sélection sera réalisée et présentée le 12 juin 2019 en miroir des textes originaux d’Anne Frank. Voici le lien pour tout connaître de ce projet.