Les enfants des livres. Comment devenir un "Bonaventurien" ?

"Les enfants terribles de Bonaventure", de Cécile Hennerollles (EDITIONS MAGNARD JEUNESSE)

"Devenir un Bonaventurien, c’est y naître ou s’y réfugier ! Pour ceux du continent, les Bonaventuriens ne sont que des bons à rien." C’est ce qui est dit dans le roman Les enfants terribles de Bonaventure, de Cécile Hennerolles, paru chez Magnard Jeunesse (août 2019). À lire à partir de 9 ans, et c'est le coup de coeur de Mira, 13 ans.

Un grand-père raconte comment il a rencontré leur grand-mère à ses petits-enfants

Résumé : "Une plongée dans son enfance, dans les années 50, sur l’ile de Bonaventure, bordée par l’océan Atlantique. Les Bonaventuriens y mènent une existence paisible, loin du confort moderne, mais heureux de leur vie simple et proche de la nature.

Jusqu’au jour où l’administration décide de relier l’ile à la terre ferme par un pont. Les habitants feront tout pour saboter le projet, en vain. Peu de temps après, une institutrice arrive sur l’ile pour proposer à ceux qui le souhaitent de préparer le Certificat et aller le passer sur le continent. Voilà l’occasion rêvée pour le grand-père, surnommé à l’époque Croque-Poux (noms de baies sauvages sucrées), de retrouver la belle jeune fille croisée lors de l’inauguration du fameux pont…"



Voilà un roman plein d’humour, de fraîcheur, de fantaisie et avec un peu sérieux aussi quand même ! Cécile Hennerolles en profite pour faire passer des messages importants sur les thèmes de la résistance, de la sentinelle, et de l’écologie…Bonne lecture !

Cécile Hennerolles et Mira (franceinfo/RADIO FRANCE)

Idées de lectures

Cécile Hennerolles a conseillé à Mira, qui a 13 ans, de se plonger dans les livres de Marcel Pagnol. C'est peut-être aussi l'occasion d'écouter la chronique que nous avions réalisée en décembre 2019, avec Nicolas Pagnol, petit-fils de l'écrivain, sur l'adaptation de Marius en bande dessinée, et c'est ici.

"Marius", de S. Scotto, E. Stoffel et S. Morice (EDITIONS GRAND ANGLE)

Toute autre ambiance, avec des histoires de famille et de vengeance, et cette fois-ci l'intrigue se déroule sur une presqu'île, il s'agit du roman de Cécile Roumiguière, Les filles de Walïlü, éditions L'école des loisirs.À lire à partir de 13 ans.

"Filles de la Walïlü" de C. Roumiguière (EDITIONS L'ECOLE DES LOISIRS)

Une histoire inédite et une bonne action ! Les bénéfices des ventes du roman seront reversés au Secours Populaire Français pour favoriser l’accès à la culture pour tous.

Si on chantait, paru aux édtions PKJ, a été écrit à multiples mains, toutes expertes dans la littérature jeunesse : Susie Morgenstern, Timothée de Fombelle, Clémentine Beauvais, Yves Grevet, Vincent Villeminot, Anne-Laure Bondoux, Stéphane Michaka, Christophe Mauri, Victor Dixen, Christelle Dabos, Jean-Claude Mourlevat, François Place et Jean-Philippe Arrou-Vignod.

Chacun a écrit son chapitre de l'histoire de la vie d'Ambre et de Louis-Edmond. Ces deux-là sont les meilleurs amis du monde, et pourtant tout les sépare.

Et c'est pour retrouver la mère d’Ambre, disparue mystérieusement, qu'ils vont se rapprocher. Accrochez-vous, enquête et aventures seront au rendez-vous !