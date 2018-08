Les enfants des livres. "Cherub", le coup de cœur de Rayan

"CHERUB", Tome 1, "100 jours en enfer", Robert Muchamore (CASTERMAN)

Lors du Salon du Livre Paris 2018, Rayan, 11 ans, a participé à un Match Littéraire avec sa classe de CM2, et il a demandé comment faire pour s’inscrire au Labo des histoires. Et maintenant le voilà dans l’émission les enfants des livres pour présenter sa première chronique !

Cherub, de Robert Muchamore, est la série que Rayan a choisi de présenter à travers le premier tome intitulé 100 jours en enfer. Ce roman est traduit de l’anglais par Antoine Pinchot et il est paru aux Editions Casterman.

James Adams n'a que 12 ans lorsqu’il est recruté par Cherub, une mystérieuse organisation gouvernementale. Il a été repéré, car orphelin, séparé de sa petite sœur, et au bord de sombrer dans la délinquance, le jeune garçon montre des signes d’intelligence hors du commun, notamment en mathématiques, et il semble téméraire et courageux. Pour faire partie intégrante de Cherub il doit d’abord suivre un programme d'entraînement éprouvant de 100 jours avant de se voir confier sa première mission d'agent opérationnel…

L’auteur, un ancien détective privé

Robert Muchamore vit à Londres. Il a commencé sa carrière dans une agence de détectives privés avant de se lancer dans la rédaction de ce qui deviendra le premier tome de la série Cherub. Robert Muchamore quitte alors son agence de détectives privés pour se consacrer totalement à l’écriture.

La série Cherub, démarrée en 2004, contient maintenant 17 tomes. Le dernier tome, intitulé Commando Adams, est paru en mai 2018.

"CHERUB", Tome17, Robert Muchamore (CASTERMAN)

Livres audio

Les tomes 1 et 2 de Cherub, de Robert Muchamore, existent aussi en format "Livre lu", dans la collection Écoutez lire de Gallimard Jeunesse.

D'autres aventuriers, les Mômes Trotteurs

Pour les 7-12 ans qui seront parisiens cet été, Ingrid Pohu, chroniqueuse-journaliste sur France Info a pensé à vous. A travers son guide Mômes Trotteurs Paris elle vous entraîne, au gré de 12 balades, testées et approuvées par sa joyeuse petite bande, à la découverte de la capitale. Allez hop, c’est parti, il n’y a plus qu’à se laisser guider par Ingrid et ses "kids" !

Mômes Trotteurs Paris, Ingrid Pohu, Editions Nomade/France Info (Juin 2018)