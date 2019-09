Les enfants des livres. "Butterfly", le coup de cœur de Lilou

"Butterfly", de Y. Mardini (EDITIONS PKJ)

Butterfly de Yusra Mardini, traduit par Guillaume Fournier, éditions Pocket Jeunesse (mars 2019), est le coup de cœur de Lilou.

Yusra et sa sœur Sarah, adolescentes, vivent à Damas où leur père, entraîneur de natation, veut en faire des championnes. En 2011, la guerre éclate en Syrie et les jeunes filles décident de fuir le pays. Elles devront embarquer avec d'autres réfugiés à bord d'un bateau qui tombe en panne en plein milieu de la Méditerranée.

Les deux sœurs, heureusement nageuses très expérimentées, vont sauver de la noyade cette frêle embarcation. Ce roman raconte aussi toute la volonté de Yusra Mardini pour parvenir à faire partie de l'équipe des JO. Aujourd'hui elle s'entraîne à Berlin pour les Jeux de 2020. Elle est aussi ambassadrice de l'ONU pour les réfugiés.

Le labo des histoires

Lilou a 17 ans, elle est laborantine au labo des histoires de Paris. Le labo des histoires propose des ateliers d’écriture gratuits dans toute la France, pour les jeunes de 9 à 25 ans.

Sur le thème de l'exil

N'oublie pas de penser à demain, de Siobhan Curham, traduit par Marie Hermet, Flammarion Jeunesse (mai 2019 - à partir de 13 ans)

Un roman à deux voix. Haziz a fui son pays en guerre, la Syrie, et vit désormais à Londres. Il y fait la connaissance de Stevie dont la mère est dépressive. Tous les deux vont se serrer les coudes pour affronter les difficultés de la reconstruction. Leurs passions, le foot pour l'un et la guitare pour l'autre, vont les aider à retrouver leur insouciance et avoir foi en l'avenir.

"N'ouble pas de penser à demain", de S. Curham (FLAMMARION JEUNESSE)

Le Petit Prince de Calais, de Pascal Teulade, illustré par Marie Mignot, éditions la Joie de Lire (janvier 2017)

Un roman qui certes n'est pas tout récent, mais qui raconte cette fois l'histoire d'un réfugié qui arrive chez nous, en France et dont malheureusement le destin est terriblement bouleversant. Pascal Teulade, profondément marqué par son séjour dans la jungle de Calais a voulu sensibiliser nos consciences. Un livre touchant et dur, à lire à partir de 13 ans. La totalité des droits de cet ouvrage est reversée à Médecins du Monde.

C'est l'histoire de Jonas, 15 ans.

Jonas est le petit prince de sa maman. Il vit en Erythrée. Il n'aime pas l'école. Ce qu'il aime, lui, c'est partir pêcher avec son père. Parce que oui, c'est certain, il est plus doué "en poissons qu'en maths". Il a d'ailleurs un vrai don pour reconnaître les poissons ! Malheureusement le directeur de l'école lui demande de se faire enrôler dans l'armée. Alors ses parents, croyant l'envoyer vers une vie meilleure où il vivra en prince, arrivent à le convaincre de partir seul pour l'Europe. Il est censé y rejoindre un cousin éloigné en Angleterre.

Jonas fera un long voyage dangereux et douloureux, pour arriver dans un camp de réfugiés. Il n'y est même pas accueilli. Commence alors pour le jeune homme une vie, en plein hiver, de misère et solitaire, "son air doux s'était tanné, durci". Depuis Calais, où il vit dans la détresse, il cherchera à traverser la mer...

"Le petit Prince de Calais" (LA JOIE DE LIRE)

La petite sélection des parutions

Le fil de l'histoire raconté par Ariane et Nino, tome 22, Le mur de Berlin, de Fabrice Erre et Sylvain Savoia, éditions Dupuis (septembre 2019).

Nino en a de la chance, Ariane, sa grande sœur, lui explique une nouvelle page de l'histoire ! Celle du mur de Berlin et comment la vie des berlinois a basculé le 13 août 1961 : à leur réveil, la ville est coupée en deux par des barbelés et du grillage, et très vite un mur de 3,30 m de haut sur 155 km de long, est dressé, séparant Berlin-Est de Berlin-Ouest. Il devient le symbole de la Guerre Froide, et "le mur de la honte". En 1963, John F. Kennedy lance sa célèbre phrase "Ich bin ein berliner". Il faudra attendre le 9 novembre 1989 pour voir enfin le mur tomber.

"Le fil de l'Histoire raconté par Ariane & Nino", par Erre Savoia (Dupuis 2019)

20 histoires pour vivre ensemble, de Pierre Gemme et illustré par Jules, éditions du Père Castor (septembre 2019, à partir de 8 ans)



Dans la classe de Madame Angèle, ils sont vingt. Vingt enfants aux origines et personnalités bien différentes. Il fallait bien vingt petites histoire pour illustrer la vie de l'école et parler de tolérance, de solidarité, de respect… du vivre ensemble !

"20 histoires pour vivre ensemble", de P. Gemme et Jules (PÈRE CASTOR)

La suite de romans évoqués dans cette chronique

Le dragon au cœur de chocolat, de Stéphanie Burgis, traduit de l'anglais par Julie Lopez et paru aux éditions Gallimard Jeunesse, est le roman jeunesse fantastique pour lequel Mira, 12 ans, avait littéralement fondu ! Vous pouvez retrouver la chronique du 18 août 2019, en suivant ce lien. Le tome 2, La Fille au cœur de dragon, vient de paraitre et rassurez-vous, Aventurine travaille toujours au "Cœur de chocolat" !

Le Journal de Gurty, de Bertrand Santini, éditions Sarbacane. Le premier tome est paru en 2015 et voici que le tome 6 vient de sortir ! Il s'intitule Mes bébés dinosaures. Si vous n'avez toujours pas lu Gurty, c'est donc le moment ou jamais ! Pour faire connaissance, vous pouvez même écouter la chronique des enfants des livres réalisée l'été dernier, le 12 août 2018, avec Victoria, 9 ans, inscrite au Labo des histoires Provence Alpes Côtes d’Azur, et en duplex de France Bleu Provence.