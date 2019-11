Les enfants des livres. "Bleu espoir", roman pour évoquer la journée de lutte contre le harcèlement à l’école

"Bleu espoir", de C. Cassidy (EDITIONS NATHAN)

Le 7 novembre 2019, le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse lancera la 5e édition de la journée de lutte contre le harcèlement à l'école. A cette date, le nouveau clip de sensibilisation du NAH (Non Au Harcèlement) sera dévoilé et incitera les élèves à se positionner "en héros" contre les situations de harcèlement.

Mathilde, 11 ans, a choisi d'évoquer ce sujet avec le roman Bleu espoir, de Cathy Cassidy, traduit par Anne Guitton, et paru aux éditions Nathan (à partir de 11 ans)

Joey et Hannah ont 12 ans, elles sont meilleures amies et pourtant elles sont très différentes. Hannah est timide, alors que Joey est plutôt du genre "rebelle". Paul, un garçon de 13 ans un peu étrange et secret, est recueilli par les parents adoptifs de Joey. Assez vite les deux copines vont s'apercevoir que Paul est victime de harcèlement. Plutôt que de demander de l'aide, Paul ne dit rien et s'isole. Heureusement, il n'est pas seul et il va devoir accepter de l'aide...

Cathy Cassidy

Notez bien, parmi les artistes internationaux, Cathy Cassidy sera l'une des invitées du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil 2019.

L'auteure des Filles en chocolat, sera présente vendredi 29 novembre de 19h à 20h30 et le samedi 30 novembre de 16h à 19h30. Elle présentera notamment sa série Le bureau des coeurs brûlés, avec ses deux tomes, Lexie Melody, et Sami Melody, à lire à partir de 10 ans, chez Nathan.

Un roman fort qui parle d'amitié, de confiance, et du harcèlement. Sur ce même thème, vous pouvez aussi (re)écouter "Les enfants des livres" à propos du roman de Cécile Alix présenté par Anna, Six contre un, paru chez Magnard Jeunesse.

Le labo des histoires

Mathilde, 11 ans, est laborantine au Labo des histoires Hauts de France, dirigé par Prescillia Ben. Le Labo des histoires est une association qui propose des ateliers d’écriture gratuits dans toute la France et cette chronique a été réalisée en duplex grâce à France Bleu Nord.

Lors de l'enregistrement cet été, Romane avait présenté Le Journal d'une peste, de Virginy L. Sam, illustré par Marie-Anne Abesdris, paru aux éditions La Martinière Jeunesse ; et Mathilde avait aussi parlé de Phoque en danger, de Christine Vacher, paru aux éditions Airvey, dans la collection "Polars en Nord Junior".

En lien avec ce thème, d'autres idées à lire

Enfants du monde : Stop aux violences ! de Cécile Benoist et Olivier Charpentier, éditions Actes Sud Junior (à partir de 12 ans).

Ils s'appellent Poly, Théo, Marie, Tiago, Fatoumata, Kasoke, Deepali, Jean, Waad, Lani, Mirana. Chacun de ses enfants a malheureusement vécu une expérience traumatisante de harcèlement, de maltraitance, de réfugié, de mariage forcé.



À l'occasion des 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant, Actes Sud publie ce livre qui recueille les témoignages de ces 11 enfants. Un livre pour dire "Stop" et pour rappeler à ceux qui ont plus de chance que, parfois et partout dans le monde, il faut toujours se battre pour faire respecter la vie des enfants. Pour chaque exemplaire acheté, 1 euro est reversé à l'ONG Vision du monde.

"Enfants du monde : Stop aux viloences !", de C. Benoist et O. Charpentier (ACTES SUD JUNIOR)

Elle est arrivée !

La deuxième partie de Spirou, l'espoir malgré tout, d'Emile Bravo, aux éditions Dupuis.

Rappelez-vous, à la fin de la première partie, Spirou avait réussi à convaincre Fantasio de ne pas partir en Allemagne. Nous sommes en 1940. Tous les deux vont monter un théâtre de marionnettes itinérant, espérant donner de la joie aux enfants, en ces sinistres temps de guerre...

Si vous le souhaitez, vous pouvez écouter Théophile, 14 ans, dans "Les enfants des livres" sur le Festival BD à Bastia, il présente la première partie de Spirou, l'espoir malgré tout.