Retraite à 65 ans, le bon âge pour sauver le système ? Vers un nouveau "quoi qu'il en coûte"... Les débats de l'éco du samedi 12 mars 2022

Tous les samedis, deux économistes débattent autour des sujets qui marquent l’actualité économique et sociale.

Autour d'Emmanuel Cugny, pour ces "débats de l'éco", Anne-Sophie Alsif, enseignante en économie à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, cheffe économiste du cabinet conseil BDO France, et Philippe Martin, membre du Cercle des économistes, professeur d’Economie à Sciences Po, président délégué du Conseil d’analyse économique.

Retraites à 65 ans, le bon âge pour sauver le système ?

La question sensible des retraites a fait irruption jeudi dans la campagne présidentielle avec la proposition du candidat Emmanuel Macron de repousser l'âge de départ à 65 ans. S'il est réélu en avril, le chef de l'Etat ambitionne de relancer cette vaste réforme des retraites qu'il avait dû suspendre puis annuler en pleine crise du Covid. Il propose un allongement progressif d'ici 2032 de l'âge de départ à la retraite à 65 ans, un minimum de retraite à 1 100 euros pour les carrières complètes, et la suppression des principaux régimes spéciaux. Le choix du candidat Macron est-il le bon ? Et pourquoi 65 ans ?

La France peut-elle se passer d’un nouveau "quoi qu’il en coûte" ?

Le gouvernement présentera la semaine prochaine des mesures de soutien pour faire face aux conséquences économiques et sociales de la guerre en Ukraine. Un plan de "résilience" qui sera très sectorisé pour les entreprises. Une intervention sur les prix des carburants est également prévue. On verra ce qu’il en sera sur l’aspect financement, mais face à l’urgence et l’ampleur de la nouvelle crise, la France peut-elle se passer d’un nouveau "quoi qu’il en coûte" ?