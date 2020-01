Réforme des retraites, vers l’impasse ? Commerce : quelles réponses de l’Europe à Donald Trump ? Les débats de l'éco du 26 janvier

Le dimanche soir, un membre du Cercle des économistes et le représentant d’un think tank débattent des grands sujets de l’actualité économique et sociale. Aujourd'hui, Christian de Boissieu, du Cercle des économistes, et Marc-Olivier Padis, de Terra Nova.