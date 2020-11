Quel impact du nouveau confinement sur l'économie ? Peut-on annuler la dette ? Les débats de l'éco du 1er novembre

Sur le plateau des Débats de l'éco, le 1er novembre 2020 (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Sauvetage de l'économie : l'État sur la bonne route ?

La France vit à nouveau, depuis le 30 octobre, à un rythme ralenti avec l’application d'un nouveau confinement. Ce reconfinement, qui provoque la colère des petits commerçants, ne va-t-il pas entamer la croissance plus de que raison ? La progression du PIB de la France, supérieure à 18% au troisième trimestre, n’est qu’un feu de paille et relève déjà du passé.



Fallait-il reconfiner de cette manière ? Risque-t-on de relancer la guerre entre petits commerces et grandes surfaces ? L’Etat en fait-il trop, ou pas assez ?

Peut-on annuler la dette ?

Reconfinement général dès vendredi en France, durcissement des mesures en Allemagne, Belgique et Espagne : l'Europe, débordée par la violence de la deuxième vague de coronavirus, s'attend à un mois de novembre très difficile et multiplie les décisions choc en déliant la bourse. Les milliards d’euros coulent à flot.



D’où vient cet argent ? L'Europe en général, la France en particulier, pourront-elles rembourser ? Un Etat peut-il faire faillite ? Peut-on annuler la dette, tout ou partie ?

Les invités :

Catherine Lubochinsky, membre du Cercle des économistes, professeure à l’Université Paris 2 Panthéon-Sorbonne, et Marc-Olivier Padis, directeur des études du groupe de réflexion Terra Nova.