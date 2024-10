Peut-on réindustrialiser la France en taxant les entreprises ? Les informés de l'éco du 5 octobre

Emmanuel Cugny et Hadrien Bect reçoivent Anne-Sophie Alsif, enseignante en économie à La Sorbonne, cheffe économiste de la société d’études BDO France ; et Philippe Trainar, membre du Cercle des économistes.

La réindustrialisation marque-t-elle le pas en France ? Au premier semestre, les annonces de cessations d'activité dans l'industrie et l'énergie ont progressé plus vite que celles des ouvertures d'usines nouvelles. Plusieurs études montrent par ailleurs que les jeunes ingénieurs boudent de plus en plus l’industrie au profit des services. Dans ce contexte peu porteur, pour redresser les comptes publics le Premier ministre Michel Barnier prépare des mesures fiscales ciblant certaines entreprises.

Peut-on réindustrialiser le pays en taxant les sociétés, même temporairement et de manière limitée ?