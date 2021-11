Les leçons de la COP26, la France et l'Italie bonnes élèves de l'économie européenne… Les débats de l'éco du 13 novembre 2021

Tous les samedis, deux économistes débattent autour des sujets qui marquent l’actualité économique et sociale.

Autour d'Emmanuel Cugny : Natacha Valla, doyenne de l'École de Management et de l’innovation de Sciences Po, et Patrice Geoffron, directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières, professeur à l'université Paris-Dauphine.

COP26, et maintenant ?

Réunie depuis deux semaines à Glasgow, en Écosse, la COP26 devait officiellement se refermer vendredi 12 novembre. Mais les pays et négociateurs vont continuer à discuter en coulisses. Quels enseignements tirer de cette édition ?

Rebond économique : la France et l'Italie sauvées des eaux ?

L'économie européenne s'est bien redressée après la récession historique provoquée l'an dernier par la pandémie de Covid-19, et l'expansion se poursuivra l'an prochain malgré la vague actuelle de contaminations, a estimé jeudi la Commission. Bruxelles a légèrement augmenté sa prévision de croissance du PIB dans la zone euro pour 2021 à 5%, tout en abaissant son pronostic pour 2022 à 4,3%. La France et l’Italie s’en sortent comme les meilleures élèves.

Retrouvez l'émission en intégralité :