Les débats de l'éco. Dernières mesures de Mario Draghi à la BCE et EDF dans la tourmente

BCE : le cadeau d’adieu de Mario Draghi aux marchés financiers ?

Placée sous forte pression face à une économie de la zone euro en plein ralentissement, la Banque centrale européenne a adopté, jeudi 12 septembre, un ensemble de mesures destinées à accroître son soutien déjà important à l'économie de l’Eurogroupe. Baisse de taux, prêts géants pour alléger le fardeau des banques, nouveaux rachats de dettes publiques et privées pour 20 milliards d’euros par mois… l'institut francfortois vient de dégainer, en une seule fois, l’arsenal anti-crise tant attendu par les marchés financiers. Pour les opérateurs, c’est l’occasion de faire reposer sur les banques centrales leurs espoirs de relance ; pour le président de la BCE, Mario Draghi, c’est une manière d’évacuer les grandes décisions attendues avant de passer la main, le 1er novembre, à la Française Christine Lagarde, transfuge du Fonds monétaire international.

Faut-il démanteler EDF ?

Jeudi 19 septembre, les salariés d’EDF sont appelés à une journée de grève unitaire contre le projet de réorganisation de l’entreprise. Baptisé "Hercule", ce projet présenté dans ses grandes lignes le 20 juin aux syndicats, créerait d'un côté un "EDF bleu" comprenant le nucléaire, les barrages hydroélectriques et le transport de l'électricité ; et de l'autre un "EDF vert" avec Enedis, EDF Renouvelables, Dalkia, la direction du commerce, les activités d'outre-mer et de la Corse d'EDF. En échange de la scission production / commercialisation et de l'ouverture au marché de cette dernière, l'Etat demanderait à la Commission européenne un relèvement du prix des tarifs.

