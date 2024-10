Le projet de budget 2025 est-il suffisamment vert ? Les informés de l'éco du 26 octobre

Emmanuel Cugny et William Gay-Costa reçoivent Jézabel Couppey-Soubeyran, maîtresse de conférence à la Sorbonne ; et Patrice Geoffron, membre du Cercle des économistes, directeur du Centre de géopolitique de l’énergie et des matières premières.

Le ministre de l’Economie et des Finances, Antoine Armand, l’assure : le projet de loi de finances 2025 prévoit un montant "inédit" des dépenses de l'Etat dites "favorables" à l'environnement. Ces dépenses atteindront l'an prochain un montant de 42,6 milliards contre 40,5 milliards en 2024.



Soutien à la production d'électricité renouvelable en métropole, soutien à la rénovation énergétique des logements privés et des bâtiments publics… L’Etat doit-il, et comment, faire plus pour la transition écologique avec des marges de manœuvres financières très étroites ?