France vs Royaume-Uni, le match économique. Les informés de l'éco du 10 décembre

Tous les samedis, deux économistes débattent des sujets qui marquent l’actualité économique et sociale.

Autour de Céline Asselot et Emmanuel Cugny pour évoquer les relations économiques entre la France et le Royaume-Uni : Nathalie Chusseau, économiste, professeure à l’Université de Lille, et Christian Saint-Etienne, membre du Cercle des économistes, professeur d’économie industrielle au Conservatoire national des Arts et Métiers.

En quart de finale de la Coupe du monde de football, l’équipe de France est opposée samedi soir à l’Angleterre. Mais un autre match se joue… sur le terrain économique. La rencontre sportive est l’occasion de se pencher sur les forces et faiblesses des deux économies dans le contexte actuel et après le Brexit. À qui l’avantage ?