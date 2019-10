FDJ, privatisation stratégique ? Grèce, le retour en grâce en zone euro ?...les débats de l'éco du dimanche 13 octobre 2019

Le dimanche soir, de 17h40 à 18h00, un membre du Cercle des économistes, et le représentant d’un think-tank, débattent des grands sujets de l’actualité économique et sociale. Aujourd'hui Christian de Boissieu et Marc-Olivier Padis de Terra Nova.

FJD : vers une privatisation stratégique ? Le ministre de l'Economie et des finances Bruno Le Maire l'annonce dans le Journal du dimanche, la privatisation de la FDJ aura lieu le 7 novembre prochain. Les Français pourront acheter des actions de la Fédération française des jeux jusqu'au 20 novembre. Le ministre veut en faire une grande opération populaire. C'est donc une stratégie de l'Etat mais a-t-on pour autant un Etat stratège en matière de politique industrielle ? Grèce : le retour en grâce en zone euro ? Alors que l'économie allemande ralentit, que le Brexit se profile avec une sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne prévue le 31 octobre prochain, la Grèce reviendrait-elle en grâce en europe. La Grèce vient de rentrer dans le club très fermé de's pays qui remboursent leur dette à des taux d'intérêt négatifs. Les investisseurs acceptent de prêter de l'argent pour aider Athènes à rembourser sa dette, convaincus par le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis.

