Dette Covid : faut-il faire payer les entreprises ? Vers une nouvelle guerre économique entre la Chine et l'Europe... les débats de l'éco du dimanche 28 mars

Les dbats de l'éco (28 mars 2021). (FRANCE INFO / RADIO FRANCE)

Jean-Hervé Lorenzi, fondateur du Cercle des économistes, et Nathalie Chusseau, économiste, professeur à l’université de Lille, sont les invités des "débats de l'éco" du dimanche 28 mars.

Dette Covid : faut-il faire payer les entreprises ?

L’Insee l’a confirmé cette semaine : la dette publique a explosé avec la pandémie. En 2020, elle a gonflé de 270 milliards d’euros et dépasse désormais 2.600 milliards, soit 115% du PIB. Le débat sur le remboursement de la dette est relancé avec son lot de propositions comme le retour à une règle d’équilibre avec des objectifs pluriannuels en matières de dépenses. Faut-il s'inquiéter des chiffres communiqués par l'INSEE ?

Chine Europe : vers une nouvelle guerre économique ?

La tension repart de plus belle entre la Chine, les États-Unis et l’Europe. Entamé sur le terrain diplomatique, le rapport de force s’étend sur le terrain économique : la Chine boycottant des marques européennes et américaines qui refusent d’utiliser le coton du Xinjiang pour ne pas bénéficier du travail forcé de ouïgours persécutés par Pékin. Jusqu’où va aller l’escalade ?