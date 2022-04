Climat : avons-nous les moyens de nos ambitions ? L'alliance Russie-Chine, prochaine bataille pour l'Europe ? Les débats de l'éco du 9 avril

Tous les samedis, deux économistes débattent autour des sujets qui marquent l’actualité économique et sociale.

Autour d'Emmanuel Cugny pour commenter l'actualité économique, Jézabel Couppey-Soubeyran, économiste et maîtresse de conférence à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; et Christian Saint-Etienne, membre du Cercle des économistes, professeur d’économie industrielle au Conservatoire National des Arts et Métiers.

Climat : avons-nous les moyens de nos ambitions ?

"Nous avons trois ans pour inverser la tendance", estime le GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) dans son rapport rendu public lundi 4 avril. Trois ans c’est peu, mais nous avons les moyens, estiment les experts. Le GIEC estime-t-il à sa juste valeur la question du financement de la transition ? Comment le monde répond-il au défi de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la transition énergétique ?

Alliance Russie-Chine, prochaine bataille pour l’Europe ?

Face à la guerre en Ukraine, la Chine assure à l'Union européenne (UE) qu'elle œuvrera en faveur de la paix mais selon ses propres conditions. Pékin rejette l’appel de Bruxelles à adopter une position plus ferme à l'égard de la Russie. Récemment, le ministre chinois des Affaires étrangères déclarait que "l’amitié entre les deux peuples est solide comme un roc et les perspectives de coopération future immenses". Les exportations de la Chine vers la Russie ont fait un bond de 41% depuis un an. Peut-il y avoir une union sacrée russo-chinoise aux dépens de l’Europe ?