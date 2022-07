Parcourir la Via Francigena avec Céline Anaya Gauthier

Certains considèrent que la Via Francigena est un peu la grande sœur oubliée de Compostelle : sauvage, difficile, insolente, vierge (surtout en France) et en même temps absolument sublime, magique et abondante. Céline a réalisé cette longue marche en compagnie de son jeune fils, Leandro. A ses côtés, elle est partie de Langres, en Haute-Marne.

Se lancer sur la Via Francegina, c’est partager des moments de convivialité, d’échanges et de partage de culture. (CELINE ANAYA GAUTHIER)

Parmi les temps forts, la découverte des gorges de Nouailles à Mouthier-Haute-Pierre dans le département du Doubs. Un canyon qui atteint 350 mètres de profondeur. On y rentre à pied et on ne peut en sortir qu’à pied.

"On traverse le plateau de Levier sur 4 kilomètres entre la source de la Loue à Ouhans et son débouché au niveau du ruisseau de Syratu. Cette randonnée merveilleuse nous reconnecte à la nature sauvage."

Autre étape marquante, l’ascension du col du grand Saint-Bernard entre la Suisse et l’Italie, à 2469 mètres d’altitude. Ce col routier avec une pente très régulière est très long. Combien de jours de marche lui a-t-il fallu pour le franchir ?

"De Martigny en Suisse - dans le canton du Valais - nous avons crapahuté pendant trois jours pour atteindre le col. La Suisse est un pays rempli de la force et de la grandeur de la nature sauvage ! C'est vraiment magique."

Céline retient aussi la traversée de la Toscane, en Italie, et les crêtes de Sienne. "Là on se croirait dans le désert, avec des collines, des cyprès et des villages pittoresques. Et comme on dit en anglais : The camino provides, le chemin donne ce dont on a besoin."

Ce sont essentiellement des randonneurs qui marchent seuls ou à deux, qui sont en recherche de bien-être intérieur et de contact avec la nature qui parcourent la Via Francigena. (CELINE ANAYA GAUTHIER)

1 500 km de chemin, trois pays traversés, des centaines de rencontres, échanges, aventures. Retrouvez ce récit de voyage dans le livre de Céline Anaya Gauthier, Ciao Pellegrino ! Chemin initiatique d'un petit homme sur la Via Francigena, publié aux éditions Guy Tredaniel.