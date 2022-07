Les baroudeurs. A vélo dans les 'montañas vacias' en Espagne avec Jeanne Lepoix

Place au cyclisme d’aventure ! En 12 ans, Jeanne Lepoix a parcouru à deux roues environ 150.000 km. Cette baroudeuse participe à des rallyes de bikepacking. Le principe ? Être en autonomie en transportant ses vivres et sa tente sur sa monture.

Jeanne Lepoix est partie avec 55 autres femmes venues des quatre coins du monde pour participer au rallye bikepacking organisé par Komoot. Les premiers tours de roues ont eu lieu à Albarracín. (JEANNE LEPOIX)

Une boucle de 680 km et 13.000 mètres de dénivelé positif dans la "Laponie espagnole". C'est ce qu'a parcouru la cycliste lors du rallye. L'itinéraire a été imaginé par Ernesto Pastor.

"La montagne de Javalambre fait définitivement partie d’une des plus belles journées à vélo de ma vie, raconte Jeanne Lepoix. Dans ce décor karstique ponctué de multitudes de zones de végétations étrangement arrondies, cela devient irréel. C’est tellement beau que l’émotion me submerge et une larme coule sur ma joue. À l’approche du sommet tacheté de quelques zones de neige, la brume confère au lieu une atmosphère mystique. 2020 mètres d’altitude : le froid et la pluie s'intensifient. La descente est rapide et épique."

Village-étape au coeur des montanas vacias en Espagne. (JEANNE LEPOIX)

La géologie est surprenante "avec d’énormes rochers rouges qui sortent du sol pour prendre des formes époustouflantes. Les températures montent. Certaines cyclistes se rafraîchissent en se baignant dans l’eau turquoise du Rio Tajo, d’autres font sécher leur tente au soleil. Sans oublier celles qui se désaltèrent à la fontaine de Beteta."

Pistes en zigzag et pentes raides sur les 'montanas vacias' qui jouent les "montagnes russes". (JEANNE LEPOIX)

Alors que Jeanne entame les 15 derniers kilomètres pour rejoindre Huerta del Marquesado, elle essuie un orage.

"Les éclairs semblent proches et la grêle fait un bruit assourdissant en s’éclatant sur nos casques, détaille-t-elle. Alors que nous pensions nous arrêter devant un restaurant, Adélaïde avec qui je roule, ouvre la porte et une petite mamie apparaît juste derrière. Après nous avoir invitées à nous changer dans la salle de bain, Julia -c'est son prénom - n’hésite pas longtemps avant de nous proposer de rester dormir. Un verre de lait chaud, des tartines de peanut butter, des rires, des sourires, des histoires familiales, on se sent comme à la maison. C’est le cœur lourd que nous faisons nos adieux le lendemain."

Jeanne Lepoix a campé à plus de 1 700mètres d’altitude au coeur de paysages karstiques entourés de rochers très verts. (JEANNE LEPOIX)

POUR SUIVRE LES AVENTURES A VELO DE JEANNE LEPOIX RENDEZ-VOUS SUR SON SITE JEANNE-LEPOIX.COM