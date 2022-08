L'ascension du mont Carrauntuohill en Irlande avec Clara Ferrand

Le comté du Kerry est une région de paysages sauvages et verdoyants. Il abrite vallées, montagnes, falaises et plages aux eaux turquoises. Des moutons en quête d’herbe tendre broutent au pied de la montagne Carrantuohill. Alors d’où part-on ? "De Cronin’s yard à côté du Park de Killarney, il y a d'ailleurs un camping au départ de la randonnée. Comme beaucoup de randonnées en Irlande, on traverse de champs privés donc on paie deux euros. La randonnée débute à 200 m pour aller jusqu’à 1 038 m, soit environ 760 m de dénivelé."

Deux chemins sont possibles : Devil’s Ladder ou the Heavenly Gates que Clara a emprunté. Cette randonnée est réputée pour être ardue. "On évolue sur un terrain très sauvage avec un sentier peu aménagé. Il faut des bonnes chaussures. Le dénivelé est dur, car, en peu de kilomètres, on grimpe beaucoup."

En chemin, on se retrouve comme dans un cirque, entouré de la chaîne des Macgillicuddy qu’il est aussi possible de suivre le long de la crête.

Sur le chemin des crêtes du mont Carrantuohill en Irlande. (CLARA FERRAND)

En prenant de la hauteur quelles merveilles de la nature peut-on voir ? "Les lacs Lough Callee et Lough Gouragh qui prennent la forme de poumons."

Les lacs Lough Callee et Lough Gouragh en forme de poumons avant d'atteindre le sommet de Carrantuohill en Irlande. (CLARA FERRAND)

Une fois arrivés au niveau du col, la vue se dégage sur les autres sommets de la péninsule de Kerry. "La météo est souvent brumeuse au sommet, car on est entre terre et mer. Il est rare d’avoir un grand ciel bleu et un horizon dégagé." Au sommet, le vent souffle très fort. "J’y suis restée le temps d’avoir une fenêtre pour réaliser ma photo favorite d’Irlande. Celle qui donne la vue sur les lacs de Coomlough et Eagher Lough." Son sommet est surmonté d'une grande croix en métal de cinq mètres de haut.

Si on veut poursuivre son séjour, on peut se rendre sur les îles de Skellig Michael pour voir son monastère.

