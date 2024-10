Une infox circule ces derniers jours d'octobre sur le parc Mini-Europe à Bruxelles, un parc d'attraction qui présente l'Europe en miniature. Selon plusieurs internautes, dans la section consacrée à l'Italie, le parc a ajouté une animation avec un bateau de migrants. Ils partagent une vidéo sur laquelle on voit des visiteurs se promener entre les reproductions miniatures de certains monuments les plus connus d'Italie comme la tour de Pise et, dans un bassin, un minuscule bâteau sur lequel figure des personnages, survolé par un modèle réduit d'hélicoptère. L'un des internautes qui partage cette vidéo commente : "Le parc d’attraction Mini-Europe à Bruxelles dispose désormais d’un hélicoptère et d’une petite embarcation de migrants pour représenter l’Italie."

En réalité, il s'agit d'une exagération. Mini-Europe confirme à franceinfo que cette animation existe bel et bien dans le parc et qu'il s'agit effectivement d'une reproduction miniature d'un bateau de migrants et d'un hélicoptère des secours. En revanche, l'idée de cette animation n'est absolument pas de représenter une partie du patrimoine italien.

Des animations qui représentent l'histoire et les valeurs européennes

Cette scène fait partie de 11 nouvelles animations qui sont arrivées dans le parc en avril dernier à l'occasion de la présidence belge de l'Union européenne. Elles représentent les valeurs et les politiques de l'UE, notamment pour celle que montre la vidéo partagée par les internautes le fait de porter secours aux migrants en mer. Parmi ces nouvelles animations, on trouve aussi un ours blanc sur sa banquise et des manifestations pour le climat pour illustrer le soucis d'écologie ou un mini-char de la Pride, la marche des fiertés LGBT+ pour représenter la défense de la démocratie et des minorités.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Mini-Europe montre l'histoire récente du continent. En 2022, quatre animations ont été ajoutées pour représenter l'Ukraine. On y voit notamment les manifestations pro-européennes de 2013 sur la place Maïdan à Kiev et le président Volodymyr Zelensky déposant une demande d'adhésion officielle à la présidente de la Comission européenne Ursula von der Leyen.