Même si son retour à la Maison-Blanche est fracassant et rare, il n'est pas totalement inédit. Grover Cleveland, au XIXe siècle, avait également été réélu président des États-Unis après avoir été battu quatre ans plus tôt.

C'est une victoire historique, selon Donald Trump lui-même. C'est ce qu'il a affirmé, dès ses premiers mots, mercredi 6 novembre, devant ses partisans après avoir revendiqué la victoire à l'élection présidentielle américaine. "C'est une victoire politique. C'est du jamais vu dans notre pays. Je tiens à remercier les américains", assure-t-il. Est-ce vraiment le cas ? Non, ce n'est pas vraiment du "jamais vu" ! Même si Donald Trump peut se réjouir de son retour avec une victoire nette, il a aussi repris le Sénat aux démocrates. En revanche son élection ne bat pas de records. Que ce soit en nombre de voix, en pourcentage ou en nombre d'États remportés, d'anciens présidents ont déjà fait mieux !

Joe Biden a réuni plus de voix

Si on regarde le nombre de voix. Donald Trump est largement en passe de remporter le vote populaire avec 72 millions de voix, contre presque 68 millions pour Kamala Harris selon le décompte d'AP. C'est mieux que Barack Obama en 2008, mais moins bien que Joe Biden il y a quatre ans. Le président démocrate est celui qui a rassemblé le plus de suffrages de l'histoire américaine avec 81 millions d'électeurs.

Si on regarde en pourcentage de voix, qui est aussi un bon indicateur parce que d'une élection à l'autre, il n'y a pas toujours le même nombre de votants, avec presque 51% des voix, Donald Trump fait moins bien que plusieurs anciens présidents. Lyndon Johnson et Richard Nixon dans les années 60 et 70 étaient tous les deux à plus de 60% des suffrages exprimés. On peut aussi citer le républicain Ronald Reagan réélu dans les mêmes proportions dans les années 80.

Les exploits de Reagan et Roosevelt

Si on regarde le nombre d'États et de grands électeurs remportés, Donald Trump fait moins bien que les deux élections successives de Barack Obama en 2008 et 2012. Moins bien aussi que Bill Clinton en 1992 et 1996. Et si on remonte plus loin dans le temps, Donald Trump fait beaucoup moins bien que Ronald Reagan en 1984 ou encore Roosevelt en 1936. Ces deux présidents-là avaient tous les deux remportés les grands électeurs de tous les États, sauf deux.

Autrement dit, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche n'est pas vraiment "du jamais vu", comme il l'affirme. Il faut toutefois préciser qu'il réalise quand même quelques performances très rares. D'abord, il est réélu après avoir été battu quatre ans plus tôt. Il n'y a qu'un seul président qui avait réussi un tel retour, c'était Grover Cleveland au XIXe siècle. Par ailleurs, ce qui est vraiment "du jamais vu", c'est que le président élu Donald Trump sera le premier à entrer à la Maison-Blanche, après une campagne ou il aura été quatre fois inculpé et condamné une fois.