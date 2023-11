VRAI OU FAUX. Un Français sur six est-il en situation de handicap, comme l'affirme la ministre Olivia Grégoire ?

Le vrai ou faux Joanna Yakin, Thomas Pontillon, Gérald Roux et Emilie Gautreau Du lundi au vendredi à 6h21, 7h34 et 10h21

La ministre chargée des PME Olivia Grégoire veut que les commerces soient accessibles pour les JO 2024 pour faciliter la vie de nombreux Français qui vivent avec un handicap.

560 000 boutiques, restaurants, cabinets médicaux et autres établissements recevant du public de cinquième catégorie ne sont toujours pas accessibles aux personnes vivant avec un handicap. À moins d'un an des Jeux olympiques de Paris, le gouvernement veut mettre les bouchées doubles.

À partir du jeudi 2 novembre, tous ces établissements peuvent s'inscrire sur le site de l' Agence de services et de paiement pour demander une aide financière à l'État. Il prendra en charge 50% du prix des travaux d'accessibilité, dans la limite d'un plafond de 20 000 euros. La ministre en charge des Petites et moyennes entreprises Olivia Grégoire veut rattraper le retard français dans ce domaine car cela facilitera la vie de beaucoup de personnes. Mais combien ? Olivia Grégoire a affirmé mardi 31 octobre sur RMC : "À peu près un Français sur six est en situation de handicap, visible ou invisible." Vraiment ?

Jusqu'à un Français sur sept de 15 ans et plus en 2021

Ce chiffre n'est pas tout à fait vrai, mais surtout il est à relativiser. On le retrouve dans plusieurs documents officiels du gouvernement, comme dans ce rapport du ministère de l'Économie sur la mise aux normes d'accessibilité des établissements recevant du public datant de 2019, mais aussi sur le site Vie publique de la Direction de l'information légale et administrative, ou encore sur le site de l'association APF France-Handicap. Sur ce dernier, on lit que 12 millions de Français ont un handicap, soit un Français sur six.

Si on remonte sa trace, on peut retrouver ces chiffres une quinzaine d'années auparavant. Ils ont été publiés par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), le service de statistiques du ministère de la Santé, dans un rapport en 2019, mais ils datent en réalité de l'année 2008 et, surtout, qu'ils ne prennent pas en compte tous les Français mais uniquement les personnes âgées de 16 ans et plus vivant dans un logement ordinaire. Donc ni les enfants ni les personnes hébergées dans des établissements spécialisés. "En 2008, 12,5 millions de personnes âgées d’au moins 16 ans vivant à domicile en France sont concernées", stipule le rapport. Décompte tiré de l'enquête Handicap-Santé de l'Insee de cette année-là.

On ne peut donc pas tirer de conclusions sur la proportion de personnes vivant avec un handicap par rapport à la population nationale. Il n'est possible que de parler de cette proportion par rapport au nombre de personnes de 16 ans et plus. Le rapport estime que cela représente "25% de la population de cette classe d’âge". Autrement dit, un Français sur quatre.

La Drees a publié des chiffres plus récents en avril 2023 et ils sont plus bas. Dans un panorama intitulé "Le handicap en chiffres", tiré de l'enquête Vie quotidienne et santé de l'Insee, la direction estime qu'en 2021 il y avait jusqu'à "7,6 millions de personnes handicapées ou dépendantes de 15 ans ou plus vivant en logement ordinaire", soit "14%" de cette classe d'âge, ou une personne sur sept de 15 ans ou plus.

Plusieurs définitions du handicap et plusieurs façons de compter

Néanmoins, ces chiffres sont à relativiser car il n'y a pas un comptage officiel qui engloberait parfaitement le sujet. "Il n’y a pas de réponse unique à cette question, parce qu’il n’y a pas de définition unique de ce qu’est le handicap. Il existe une pluralité de façons d’appréhender cette notion, qui ont chacune leur pertinence et méritent d’être croisées afin d’éclairer ses différentes facettes", écrit la Drees dans son rapport de 2023.

Il est possible de ne regarder que le nombre de personnes qui sont reconnues administrativement comme handicapées, qui ont une carte, des accompagnements spécifiques à l'école ou au travail, des aménagements, ou qui perçoivent une allocation. Mais cette définition est très restrictive puisque nombre de personnes ne se font pas reconnaître handicapées ou ne remplissent pas les critères de l'administration.

Les chiffres de 2008 évoqués ci-dessus prennent en compte ces données administratives, mais reposent principalement sur du déclaratif, comme les chiffres du panorama de 2023. Concrètement, ces chiffres sont tirés des déclarations des Français lors d'enquêtes de l'Insee. Certains déclarent ressentir une "limitation sévère dans une fonction physique, sensorielle ou cognitive" et d'autres "une forte restriction depuis plus de six mois pour des raisons de santé dans les activités que les gens font habituellement".

Quand on écrivait, plus haut, que 7,6 millions de Français de 15 ans et plus, soit une personne sur sept, vivent avec un handicap, c'était en vérité l'estimation la plus haute qui comprend les personnes qui remplissent au moins l'un des deux critères mentionnés et qui vivent donc soit avec une "limitation sévère", soit avec une "forte restriction". Mais selon l'estimation la plus basse, qui ne prend en compte que les personnes qui remplissent ces deux critères à la fois, alors il n'y a plus que 2,6 millions de personnes en situation de handicap, soit un Français sur 20.