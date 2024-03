VRAI OU FAUX. Risque-t-on vraiment de recevoir nos salaires et pensions du mois de mars avec du retard ?

Le vrai ou faux Joanna Yakin, Thomas Pontillon, Gérald Roux et Emilie Gautreau Du lundi au vendredi à 6h21, 7h34 et 10h21

Certains internautes s'inquiètent sur les réseaux sociaux, d'autres se montrent moqueurs : "On va recevoir notre salaire en retard ce mois-ci", "l'Europe n'est même pas capable de payer un salaire dans les délais", peut-on lire. Risque-t-on vraiment de recevoir nos salaires ou nos pensions de retraite du mois de mars en retard ?

La principale plateforme de paiements fermée pendant quatre jours

C'est vrai, en tout cas pour tous ceux qui reçoivent d'habitude leur salaire ou leur pension de retraite en fin de mois, ou le 1er jour du mois suivant. La plateforme de traitement des paiements de l'Eurosystème, appelée Target 2, et par laquelle passe la majorité des virements en Europe, suspend ses transactions pendant quatre jours, du vendredi 29 mars au lundi 1er avril inclus.

Cette pause des virements est due au calendrier cette année. Target 2 ferme toujours le samedi et le dimanche, ce qui explique les délais quand on procède à un virement le samedi matin, par exemple. La plateforme ferme aussi les jours fériés, et notamment le lundi de Pâques et le Vendredi Saint, comme indiqué sur son calendrier de fermeture, publié en ligne. Cette année, le 1er avril, jour de paie pour de nombreux salariés, tombe le lundi de Pâques. Et le vendredi 29 mars est aussi le Vendredi Saint. Cette date n'est pas fériée en France mais elle l'est chez certains de nos voisins, notamment en Espagne et en Allemagne, mais aussi dans certains départements français frontaliers, la Moselle, le Bas-Rhin, et le Haut-Rhin. Target 2 ferme donc ce jour-là également. Résultat : les virements bancaires seront bien à l'arrêt pour quatre jours, du vendredi 29 mars au lundi 1er avril inclus.

Quelque 55 000 banques, filiales et succursales touchées

De nombreuses personnes seront concernées parce que pas moins de 55 000 banques, filiales et succursales en Europe utilisent Target 2. La plateforme, spécialisée dans les paiements de montants élevés, a par exemple traité 90% de la valeur totale des règlements en euros réalisés en 2016.



Certains paiements passeront quand même entre vendredi et lundi : les virements entre les mêmes banques, et les virements instantanés. Par ailleurs, les retraités du secteur privé ne seront pas touchés, parce qu'ils reçoivent leurs pensions principales et complémentaires plus tard, au début du mois suivant. Évidemment, si votre employeur a anticipé, en lançant les virements bien à l'avance, vous pourrez recevoir votre salaire avant vendredi.