Le vrai ou faux Joanna Yakin, Thomas Pontillon, Gérald Roux et Emilie Gautreau Du lundi au vendredi à 6h21, 7h34 et 10h21

Le patron du réseau social X Elon Musk a fait beaucoup parler de lui lundi 12 août en diffusant sur la plateforme un long entretien avec Donald Trump. Il a publié cette interview malgré les mises en garde de l'Union européenne qui lui rappelait son obligation légale de ne pas diffuser de fausse information ou de contenu haineux sur la plateforme. Mais ce type de comportement n'est pas nouveau pour le patron de X et de Tesla.

Une ONG américaine, Center for Countering Digital Hate, Centre contre la haine en ligne a analysé l'influence des fausses informations relayées par Elon Musk sur le réseau social. Elle nous apprend d'abord que les contenus faux ou trompeurs relayés par le milliardaire ont atteint une audience énorme : plus d'1,2 milliard de vues en 2023. Elon Musk totalise plus de 194 millions d'abonnés sur la plateforme, son compte est le plus suivi sur X, loin devant celui de Barack Obama (131 millions d'abonnés).

Cinquante posts mensongers sur la présidentielle américaine

L'ONG pointe notamment de nombreux posts d'Elon Musk sur la présidentielle américaine. Le Centre contre la haine en ligne en a répertorié cinquante depuis le mois de janvier qui ont été identifiés comme de la désinformation par des spécialistes. Parmi eux notamment : une vidéo où Kamala Harris, la candidate démocrate à la Maison-Blanche, affirme que Joe Biden "a publiquement montré qu'il était sénile". Il s'agit en fait d'une vidéo manipulée grâce à l'intelligence artificielle dans laquelle la voix de Kamala Harris a été reproduite pour lui faire dire une phrase qu'elle n'en a en réalité jamais prononcée. D'ailleurs Elon Musk a ensuite qualifié cette vidéo de "satire".

X a pourtant mis en place un système de "note de la communauté" que chaque internaute peut ajouter, sans contrôle du réseau social, pour donner du contexte sous un post qu'il juge trompeur. C'est un système promu par Elon Musk pour lutter contre la désinformation alors qu'en 2022, quand il a racheté la plateforme, le milliardaire a licencié la moitié de ses effectifs au total et un tiers des personnes chargées de la modération. Problème : toujours selon le Centre contre la haine en ligne, aucun des 50 posts mensongers de d'Elon Musk sur la présidentielle américaine ne comportait de note de la communauté.