VRAI OU FAUX. Les Français consomment-ils plus d'énergie renouvelable que les Allemands, comme l'affirme Agnès Pannier-Runacher ? écouter (4min)

Le vrai ou faux Joanna Yakin, Thomas Pontillon, Gérald Roux et Emilie Gautreau Du lundi au vendredi à 6h21, 7h34 et 10h21

La ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher assure que la France est en avance par rapport à l'Allemagne en ce qui concerne la consommation d'énergie renouvelable. Mais elle ne précise pas que cette avance française est extrêmement courte.

Agnès Pannier-Runacher s'est félicitée du vote d'un accord européen pour réformer le marché de l'électricité, mercredi 18 octobre sur franceinfo. Une "bonne nouvelle pour la facture des Français", selon elle, mais surtout pour le secteur du nucléaire qui a été inclus dans le projet malgré les réticences allemandes.

Interrogée sur le risque de multiplier les investissements dans le nucléaire au détriment des énergies renouvelables, la ministre de la Transition énergétique a tenu à faire un rappel : "La France aujourd'hui a plus d'énergies renouvelables dans sa consommation finale que les Allemands." Vrai ou faux ?

Le nucléaire, grand vainqueur de l’accord sur l’électricité ? "Oui, accorde la ministre Agnès Pannier-Runacher. Mais, "la France aujourd’hui a plus d’énergies renouvelables que les Allemands", observe la ministre qui garantit vouloir "investir massivement" dans les deux. pic.twitter.com/E5LiA1s8Mn — franceinfo (@franceinfo) October 18, 2023

Une avance française extrêmement courte

Agnès Pannier-Runacher a raison, mais vraiment d'un cheveu. La part de renouvelables dans la consommation d'énergie est quasiment équivalente, en réalité, entre la France et l'Allemagne.

Selon les chiffres provisoires du ministère de la Transition énergétique, 20,7% de l'énergie consommée en France en 2022 provenaient de renouvelables (éolien, hydraulique ou recyclage de déchets pour faire de la biomasse notamment), contre 20,4% en Allemagne, selon les chiffres également provisoires de l'Agence fédérale pour l'environnement allemande. La France est donc bien devant l'Allemagne, mais de seulement 0,3 point de pourcentage. Parler d'une avance française sans préciser qu'elle est si courte est un peu trompeur.

La France en avance pour le transport et le chauffage, l'Allemagne pour l'électricité

Dans le détail, les Français consomment davantage d'énergie produite à partir de renouvelables que les Allemands dans les secteurs du transport et du chauffage et du froid. Les renouvelables représentaient 8,9% de l'énergie utilisée dans les transports en France en 2022, contre 6,8% en Allemagne. En ce qui concerne le chauffage et le froid, ils pesaient 27,2% de l'énergie consommée en France l'an dernier, contre 17,4% chez nos voisins.

À l'inverse, l'Allemagne est largement devant la France dans le secteur électrique. Quelque 46,2% de l'électricité consommée par les Allemands l'an dernier provenaient de renouvelables, contre 28% de celle qui a été consommée la même année par les Français.

Augmentation plus rapide en Allemagne

La part des renouvelables dans l'énergie consommée augmente régulièrement depuis une vingtaine d'année dans les deux pays. Elle n'était que de 9% en 2004 et a donc plus que doublé depuis, selon les courbes d'Eurostat, le service de statistiques de la Commission européenne.

Néanmoins, elle a augmenté encore plus vite outre-Rhin. La part des renouvelables ne représentait que 6% de l'énergie consommée en Allemagne en 2004, elle a plus que triplé depuis et a quasiment rattrapé le niveau français.

Depuis 2012, les courbes allemande et française se suivent de très près en réalité, parfois la France est devant, parfois c'est l'Allemagne, mais la différence de proportion n'est pas énorme.

L'objectif de 2020 pas atteint en France

Deux autres nuances peuvent être apportées au satisfecit de la ministre de la Transition énergétique française. D'une part, selon la dernière comparaison à l'échelle européenne qui est possible, avec des données consolidées et recensées par Eurostat et relayés par l'Insee, les niveaux français et allemands restaient inférieurs à la moyenne des pays de l'Union européenne en 2021, établie à 21,7%.

D'autre part, malgré une progression claire, la France reste loin de l'objectif qu'elle s'était fixé pour répondre à une directive de la Commission européenne de 2009. La part des renouvelables dans sa consommation d'énergie finale devait atteindre 23% en 2020. Cette année-là, la France était le seul pays de l'UE à ne pas avoir atteint son objectif. Trois ans plus tard, le niveau demandé en 2020 n'est toujours pas atteint.

Contacté par franceinfo, le ministère de la Transition énergétique explique que l'objectif que la France s'était fixé était particulièrement ambitieux à l'époque et donc plus difficile à atteindre. En comparaison, l'Allemagne s'était donné pour objectif d'atteindre les 18% de renouvelables dans sa consommation d'énergie finale en 2020, comme on peut le retrouver dans les archives de la Commission européenne. Un objectif moins élevé, qui a été dépassé : les renouvelables ont atteint 19% cette année-là.

La Commission européenne a fixé un nouvel objectif à la France : la part des renouvelables devra représenter 33% de l'énergie consommée pendant l'année 2030. La ministre Agnès Pannier-Runacher a récemment fait porter une loi pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables, elle a été promulguée en mars 2023.