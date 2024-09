L'Allemagne proposerait tout un programme aux migrants pour leur apprendre "à sortir et même avoir des relations sexuelles" avec des "femmes locales". Cette fausse information circule dans un contexte particulier, car l'Allemagne vient de décider, lundi 9 septembre, de durcir ses contrôles sur toutes ses frontières pendant six mois pour lutter contre l’immigration clandestine et où l'extrême droite ne cesse de monter.

Un programme d'information et de prévention sur les rapports sexuels

L'une des publications les plus partagées sur les réseaux sociaux indique que le gouvernement allemand finance "des programmes pour enseigner aux immigrants comment sortir avec des femmes locales et avoir des relations sexuelles avec elles."

Sur X, cette internaute affirme que le gouvernement allemand a lancé un programme pour enseigner aux migrants des techniques pour coucher avec "des femmes locales". C'est faux. (CAPTURE ECRAN X)

La publication est accompagnée d'une capture écran du site de ce soi-disant programme gouvernemental avec une illustration qui représente un rapport sexuel entre un homme noir et une femme blanche. C'est faux, le gouvernement allemand n'a jamais lancé un tel programme.

En faisant une recherche d'image inversée, on retrouve l'origine de cette illustration. Elle vient bien d'un programme gouvernement allemand, lié au ministère de la Santé, le programme Zanzu, lancé en 2016. Son objectif, c'est de donner des informations et de faire de la prévention sur les rapports sexuels et relations amoureuses. Ce programme est à destination de toute personne étrangère arrivant en Allemagne et qui n'aurait pas pu bénéficier, à l'école, de cours d'éducation sexuelle. Donc rien à voir avec des méthodes pour encourager des migrants à coucher avec des Allemandes.

Sur ce site, on retrouve des articles et des illustrations sur la sexualité, le rapport au corps, les relations amoureuses, les maladies sexuellement transmissibles ou encore les violences conjugales.

Le programme décline ses contenus en 13 langues différentes, dont le Français.

Des échanges entre écoliers et réfugiés

L'autre fausse information qui est partagée dans ce tweet, explique que le gouvernement allemand a aussi mis en place un "dating program", un programme pour créer des rencontres amoureuses entre des écolières allemandes et des migrants de 30 ans et plus.

Il s'agit d'une fausse information qui circule régulièrement en Allemagne depuis près de 10 ans. Ce sont principalement les nationalistes allemands qui les partagent. À chaque, ces fausses informations sont associées à des photos de jeunes femmes qui échangent avec des migrants. Sauf que ces photos ne montrent pas de rencontres amoureuses entre ces hommes et ces écolières, mais des discussions dans un cadre scolaire entre des élèves et de jeunes réfugiés pour échanger et faciliter leur intégration. On retrouve, là encore, l'origine de ces photos grâce à une recherche d'image inversée, qui nous renvoie vers des articles locaux qui parlent de ces échanges.