Une vidéo fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, début aôut. On y voit le présentateur télé et radio Samuel Etienne en train d'interviewer une personne qui se présente comme un industriel du tabac. Le journaliste, connu pour sa chaîne Twitch, lui pose une question sur le travail des enfants dans les cultures de tabac et celui-ci répond : "Avec ces cultures de tabac, on offre des emplois à des familles entières dans les zones où on cultive. Et grâce à cette main-d'oeuvre pas chère, on augmente nos marges ! C'est ce qu'on appelle une entreprise bien gérée."

Sur X, un twittos qui cumule un million d'abonnés, Arkunir, poste la vidéo en commentant : "J'ai jamais vu ça, c'est tellement la honte." Sous à sa publication, de nombreux internautes s'offusquent eux aussi du cynisme de l'industriel. Pourtant, il ne s'agit pas d'un vrai industriel mais bien d'une parodie. La vidéo fait partie d'une campagne de sensibilisation contre les ravages du tabac.

Hier Samuel Etienne était en live avec un mec de l’industrie du tabac, les discussions sont lunaires frère j’ai jamais vu ça c'est tellement la honte pic.twitter.com/EKpYku940A — Arkunir (@Arkunir) July 31, 2024

C'est ce qu'a révélé Arkunir, dans un deuxième tweet quelques heures plus tard. L'influenceur a en fait conclu un partenariat avec l'association Alliance contre le tabac, à l'origine de la vidéo, pour la relayer sur les réseaux sociaux. Son premier tweet, dans lequel il semblait croire à la vidéo, était en fait un canular, avec pour objectif d'attirer l'attention des twittos.

Comment je suis trop content du résultat je m'attendais à ce que des gens tombent dans le panneau mais vraiment pas AUTANT c'était un plaisir d'avoir monté ce coup là avec l'Alliance Contre le Tabac



NE FUMEZ PAS, LE TABAC C'EST 8M DE MORTS PAR ANS ET 1,3M D'ENFANTS EXPLOITÉS. https://t.co/wdjBt4znqt — Arkunir (@Arkunir) July 31, 2024

Une campagne de sensibilisation destinée aux jeunes

Samuel Etienne quant à lui fait partie du dispositif. C'est Alliance contre le tabac qui lui a proposé de réaliser cette fausse interview, en utilisant sa notoriété pour cartonner sur les réseaux sociaux. L'animateur a enregistré près de deux heures de vidéo, diffusée en live sur Twitch mardi 30 juillet et visible sur Youtube : huit minutes de fausse interview, avec un comédien qui interprète le faux industriel nommé Nick O'Tine, puis un long entretien avec la présidente d'Alliance contre le tabac. L'association a ensuite contacté plusieurs influenceurs pour qu'ils relayent la vidéo, notamment Arkunir.

Cette campagne originale d'Alliance contre le tabac s'adresse en fait aux jeunes. Dans le long entretien avec Samuel Etienne, la présidente d'Alliance contre le tabac explique que cette génération est moins réceptive au campagnes traditionnelles comme les photos sur les paquets de cigarettes, par exemple. L'association voulait donc les chercher sur les réseaux sociaux en l'utilisant l'ironie, la parodie pour les faire réagir. ACT souhaitait aussi ne pas culpabiliser les consommateurs et plutôt dénoncer le cynisme des industriels.